Einige Aktien haben ihre Dividende zuletzt deutlich erhöht. Welche Werte Anleger sich jetzt anschauen sollten und welche zwei unterbewerteten Aktien mit Dividenden-Erhöhung Morningstar jetzt empfiehlt.

Viele Unternehmen haben zuletzt ihre Dividenden erhöht. Bei welchen Aktien die Dividendenrendite am meisten in die Höhe schnellte:

Morningstar: Diese Aktien erhöhen ihre Dividende um bis zu 35 Prozent

In einer neuen Auswertung zeigen die US-Experten von Morningstar, welche bekannten Aktien ihre Dividenden zuletzt erhöhten. Dabei zeigt sich, dass die Tochter der Deutschen Telekom T-Mobile US, die Dividende um 35 Prozent auf jetzt 2,00 Prozent Dividendenrendite anhob. Dies ist ein mächtiger Satz und zeigt, wie viel Geld die T-Mobile US-Aktie für Anleger erwirtschaftet.

Zudem steigerte auch die Microsoft-Aktie ihre Dividende ordentlich um 11 Prozent auf einen neuen Wert von 3,32 Dollar je Aktie, was zu einer Dividendenrendite von etwa 1,0 Prozent führt.

Doch die Favoriten von Morningstar sind andere. Die US-Experten empfehlen nämlich diese beiden unterbewerteten Aktien zum Kauf:

Morningstar: Diese beiden Dividenden-Aktien sind unterbewertet

So empfiehlt Morningstar aktuell die Verizon-Aktie mit einem fairen Wert von 53 Dollar zum Kauf. Somit bietet die Verizon-Aktie noch rund 20 Prozent Potenzial. Zudem erhält der Telekommunikations-Konzern aus den USA einen kleinen Burggraben attestiert. Immerhin etwas. Und die Dividende wurde just leicht um 2 Prozent angehoben auf einen Wert von 2,71 Dollar je Aktie, was zu einer hohen Dividendenrendite von 6,0 Prozent führt. Weil sich die Verizon-Aktie weiterhin in einem schönen Aufwärtstrend befindet, können Anleger weiterhin einsteigen.

Und ebenfalls auf dem Kaufzettel von Morningstar steht die U.S.Bancorp-Aktie. Diese Aktie bekommt einen richtigen Burggraben attestiert und die US-Experten schreiben: "„Wir beurteilen die Kapitalrenditestrategie des Unternehmens als angemessen. US Bancorp strebt, wie die meisten Banken, eine Ausschüttungsquote für Dividenden an und verwendet einen Teil seiner Gewinne, um wieder in Wachstum zu investieren, und überschüssiges Kapital kann durch Rückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben werden.“ So legte die Dividende bei der Bank-Aktie um 2 Prozent auf 2,00 Dollar je Aktie zu, was zu einer Dividendenrendite von 4,00 Prozent führt. Das Kursziel für die U.S.Bancorp-Aktie liegt ebenfalls bei 53 Dollar.

