Zuletzt lief es eher etwas holprig für die Allianz-Aktie und die BASF-Aktie. Doch gibt es jetzt neue Hoffnung? Das sagen jetzt die Experten von Goldman Sachs, Berenberg und JP Morgan zu den beiden beliebten deutschen Aktien.

Allianz-Aktie kämpft um den Aufwärtstrend: JP Morgan mit dieser Meinung

Bei der Allianz-Aktie ist aktuell spannend mitanzusehen, dass das Papier mit der 50-Tage-Linie ringt. Nach dem Dividendenabschlag fiel die Versicherungs-Aktie nämlich auf diesen Gleitenden Durchschnitt und hangelt sich an ihm entlang. Reißt dieser Trend, so könnte es durchaus ein Stockwerk tiefer gehen.

Doch die Analysten von JP Morgan sehen jetzt noch weiteres Potenzial. Denn am 17. Mai hat die US-Bank JP Morgan das Kursziel für die Allianz-Aktie von vormals 275 Euro auf jetzt 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Analysten von JP Morgan haben zwar den operativen Gewinn der Allianz in diesem Jahr geringfügig niedriger angesetzt, den Bewertungszeitraum aber ausgedehnt und kommen somit auf ein höheres Kursziel.

Für Anleger ist somit wichtig: Beurteilt man die kurzfristige Situation? Dann kann es bei der Allianz-Aktie trotz einem KGV von 9,9 für 2025 und einer Dividendenrendite von 5,95 Prozent zu Gewinnmitnahmen kommen. Langfristig bleibt die Allianz aber unter den deutschen Aktien ein favorisiertes Investment.

Doch was sagen Goldman Sachs und Berenberg jetzt zur BASF-Aktie?

Schafft es die BASF-Aktie nochmal? Das meinen jetzt Goldman Sachs und Berenberg

Im Chart deutlich mäßiger sieht es für die BASF-Aktie aus. Denn nach einem starken Jahresstart konnte die deutsche Chemie-Aktie das Tempo leider nicht halten und begab sich direkt wieder in einen Abwärtskanal. Solange die 200-Tage-Linie aber noch nicht gebrochen wurde, gibt es noch Hoffnungen für die BASF-Aktie. Allerdings nähert sich das Papier auch der schwarzen Aufwärtstrendlinie und die könnte nochmal Auftrieb geben.

Das sehen auch die Analysten der Berenberg-Bank so, die das Kursziel Anfang Mai für BASF auf 58 Euro beließen. Die Analysten gehen seit ihrer Wortmeldung und dem von 50 Euro erhöhten Kursziel seit März davon aus, dass sich die Chemie-Branche erholt und deswegen auch BASF profitieren dürfte.

Und auch die US-Experten von Goldman Sachs raten weiterhin zum Kauf der BASF-Aktie. Allerdings mit einem Kursziel von lediglich 55 Euro. Seit den Quartalszahlen hat sich an der Einschätzung von Goldman Sachs nichts verändert. Die US-Experten hoben die Agilität des Managements hervor, sowie eine Erholung der Absatz-Volumina.

Insofern dürfen Anleger darauf hoffen, dass die BASF-Aktie an der Trendlinie oder spätestens an der 200-Tage-Linie dreht. Tut sie das, so ergibt sich eine gute Einstiegsmöglichkeit.

