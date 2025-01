Wer ins Jahr 2025 mit hohen Dividendenzahlungen starten möchte, der sollte jetzt aufpassen. Diese Aktien bieten in der aktuellen Woche bis zu 8,1 Prozent Ausschüttungsrendite. Doch wer etwas davon haben möchte, der muss schnell sein.

2025 ist endgültig da und wer sich in diesem Jahr vorgenommen hat, endlich hohe Dividenden zu kassieren, der sollte jetzt einen Blick auf die folgenden Aktien werfen, die in der kommenden Woche Ex-Dividende gehen.

Wichtig zu wissen: Nur wer die jeweiligen Papiere an ihrem Ex-Tag hält, der hat auch einen Anspruch auf die jeweilige Zahlung. Das heißt, wer hier zu spät zuschlägt, der geht leer aus.

Bis zu 8,1% Dividendenrendite in dieser Woche sichern

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

China Gas – Ex-Dividende: 06.01.2025 – Dividendenrendite: 7,5 Prozent

Bank of Nova Scotia – Ex-Dividende: 07.01.2025 – Dividendenrendite: 5,4 Prozent

Main Street Capital – Ex-Dividende: 08.01.2025 – Dividendenrendite: 7,4 Prozent

Workspace – Ex-Dividende: 09.01.2025 – Dividendenrendite: 4,2 Prozent

Repsol – Ex-Dividende: 10.01.2025 – Dividendenrendite: 8,1 Prozent

Verizon – Ex-Dividende: 10.01.2025 – Dividendenrendite: 6,5 Prozent

Lincoln National – Ex-Dividende: 10.01.2025 – Dividendenrendite: 5,4 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Verizon

Der Telekommunikationskonzern Verizon bietet nicht nur stabile Cashflows auf Basis eines sicheren und gut prognostizierbaren Geschäfts, sondern darüber hinaus eine Dividendenrendite von 6,5 Prozent. Gerade in unsicheren Zeiten kann der Value-Wert für Anleger interessant sein.

Dividendenaktie: Main Street Capital

Ebenfalls interessant ist die Aktie von Main Street Capital. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Finanzierer von mittleren Unternehmen aus den USA. Durch die hohen Zinsen, die hier aufgerufen werden, wird die außerordentliche Dividendenrendite des Unternehmens erwirtschaftet.

Dividendenaktie: Bank of Nova Scotia

Auch einen Blick wert könnte die Aktie der Bank of Nova Scotia sein. Das Geldhaus ist ein diversifizierter, international auftretender Player aus Kanada mit besonderem Fokus auf Nord- und Südamerika.

