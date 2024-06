Der DAX fiel heute zeitweise unter die wichtige Marke von 18.000 Punkte. Aktuell deutet sich eine Stabilisierung an – könnte ein neues Rekordhoch von Nvidia auch bald die deutschen Aktienmärkte antreiben?

Vergangene Woche ging es wüst zu im DAX. Und erst heute rauschte der deutsche Leitindex unter die Marke von 18.000 Punkten. Mittlerweile konnte er sich aber wieder etwas stabilisieren und steht aktuell bei 18.065 Punkten. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus. Der liegt zwar noch unter der Marke von 5.000 Punkten, liegt aber immerhin aktuell wieder 0,77 Prozent im Plus.



Die Verluste riefen augenscheinlich erste Schnäppchenjäger auf den Plan. Etwas Mut machten ihnen Kursgewinne in US-Technologiewerten. Zum Wochenschluss war der technologielastige US-Index Nasdaq 100 auf ein weiteres Rekordhoch gestiegen und auch an diesem Montag deutet sich eine Fortsetzung der Rally an. Gleichwohl bleibt der Dax angeschlagen. Und auch KI-Gigant Nvidia konnte mal wieder ein neues Rekordhoch erzielen. Verantwortlich dafür war die Ankündigung des NVIDIA Omniverse Cloud Sensor RTX sowie mehrere Mikrodienste. Omniverse Cloud Sensor RTX „beschleunigt die Erstellung simulierter Umgebungen durch die Kombination realer Daten aus Videos, Kameras, Radar und Lidar mit synthetischen Daten.“, sagte das Unternehmen laut Pressemitteilung.

Stimmungsdaten aus der US-Industrie bewegten am frühen Nachmittag kaum: Der Empire State Index lag weniger deutlich im Minus als erwartet. Hierzulande wird es insbesondere am Dienstag spannend, wenn die ZEW-Konjunkturerwartungen veröffentlicht werden.

In der vergangenen Woche hatte der Dax den Bruch seines seit Oktober 2023 gültigen Aufwärtstrends bestätigt. Neben der politischen Unsicherheit in Frankreich und der Diskussion über einen Zollstreit der EU mit China hält derzeit auch die Zurückhaltung der US-Notenbank Fed in Sachen auf Zinssenkungen die Anleger davon ab, Risiken einzugehen.

Adidas und Deutsche Börse beim DAX im Fokus

Die Spitze im DAX von der Performance her bilden derzeit die Aktien vonZalando und Deutsche Börse, die beide über zwei Prozent derzeit im Plus liegen. Die Aktien der Deutschen Börse konnten nach einer Kaufempfehlung des Analysehauses Kepler-Cheuvreux zulegen.



Die beiden Schlusslichter hingegen bilden die Aktien von Bayer und Adidas mit einem Minus von jeweils über drei Prozent. Die Hintergründe zu Bayer erfahren Sie hier. Bei Adidas belastet ein Bericht der "Financial Times" zum China-Geschäft des Sportartikelherstellers.

Mit Material von dpa-afx

