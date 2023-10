Im Oktober warten zumeist herzhafte Ausschüttungen auf Anleger – in dieser Woche sogar bis zu sieben Prozent. Doch Anleger müssen schnell sein, wenn sie etwas von dem Kuchen abhaben wollen, denn diese Hochdividendenwerte gehen bald Ex-Dividende.

Auch in der kommenden Woche bietet sich für Anleger wieder einmal die Chance hohe Ausschüttungen zu erhalten. Allerdings müssen Sie sich dazu aber sputen, denn nur wer die entsprechenden Aktien am Ex-Dividendentag hält, hat auch Anspruch auf die saftige Ausschüttung.

Schnell 7 Prozent Dividendenrendite in der kommenden Woche sichern

in diesem Sinne sollten sich Anleger vor allem diese drei Werte einmal genauer anschauen, die in der kommenden Woche bis zu sieben Prozent Dividendenrendite bieten:

American Tower (Dividendenrendite: 3,9 Prozent)

Beim ersten Wert, dem American Tower REIT, müssen Anleger besonders schnell sein, da dieser schon am 10.10., also am Dienstag, Ex-Dividende gehandelt wird.

Der besonders unter Privatanlegern beliebte REIT mit dem sehr konservativen Geschäftsmodell rund um Funktürme, bietet aber nicht nur in der Vergangenheit sehr verlässlich steigende Ausschüttungen, sondern auch Kurspotenzial. So ist der REIT in der Dividendenrendite wieder über drei Prozent gestiegen, was in der Vergangenheit stets ein deutliches Kaufsignal war.

Kingfisher (Dividendenrendite: 5,8 Prozent)

Noch mehr Dividende gibt es aber beim Immobilien- und Heimwerkerkonzern Kingfisher. Hier werden Anleger mit 5,8 Prozent Rendite gelockt, wenn sie die Aktie am Donnerstag, dem 12.10. halten.

Allerdings zahlt Kingfisher seine Ausschüttung zweimal pro Jahr, was bedeutet, dass Anleger hier nur einen Teil der gesamten Ausschüttung erhalten.

ABC Arbitrage (Dividendenrendite: 7,0 Prozent)

Außerdem geht in dieser Woche die ABC Arbitrage Aktie Ex-Dividende. Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine wirklich einzigartige Hochdividendenaktie mit einer Dividendenrendite von 7,0 Prozent.

Konkret ermittelt das Unternehmen nämlich mithilfe von Computermodellen fehlerhafte Preisungen im Markt und tätigt anschließend Arbitragegeschäfte. Ihren Ex-Tag hat die Aktie übrigens am Dienstag, dem 10.10.

