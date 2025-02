In wenigen Tagen ist es soweit: Sowohl die Allianz auch BASF präsentieren ihre Quartalszahlen. Worauf Anleger jetzt genau achten sollten und was man mit den Aktien vor dem Termin machen sollte.

Am 28.02.2025 wissen Anleger wieder mehr. Denn an diesem Tag präsentieren die Allianz und BASF ihre Quartalszahlen. Bei beiden Aktien lief es zuletzt gut, doch sollten Anleger jetzt vor den Zahlen noch kaufen, verkaufen oder die Aktien am besten einfach nur halten?

Allianz-Aktie setzt Sturmlauf fort

Die Allianz-Aktie ist aktuell kaum aufzuhalten. Sie zieht immer weiter gen Nordosten und performt einfach toll. Daran dürften auch die Quartalszahlen am 28. Februar wenig ändern. Analysten gehen aktuell davon aus, dass der Gewinn je Aktie bei der Allianz von 6,0 Euro im Vorjahreszeitraum auf jetzt 6,38 Euro anwachsen wird. Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr 2024 soll auf 25,38 Euro anwachsen. Noch im Vorjahr lag dieser Wert bei 21,20 Euro. Kein Wunder also, dass die Allianz so schön steigt. Zudem soll die Dividende von 11,40 Euro auf 13,80 Euro angehoben werden.

Für Anleger sind das durchweg gute Nachrichten und das Enttäuschungspotenzial dürfte gering sein. Weil die Allianz-Aktie aber schon so weit gelaufen ist, kann ein Rückfall auf die 50-Tage-Linie immer mal vorkommen. Hier positionieren Anleger sich und kaufen gegebenenfalls nach.

BÖRSE ONLINE rät weiter zum Kauf der Allianz mit einem Kursziel von 350 Euro.

Doch wie sieht es jetzt bei der BASF-Aktie aus?

BASF: Ist das endlich der Durchbruch?

Bei der BASF-Aktie läuft der Turnaround. Angetrieben von Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine schoss der deutsche Chemie-Wert zuletzt kräftig nach oben und überwand dabei auch erfolgreich die wichtige 200-Tage-Linie. Nun kommt es bei BASF darauf an, dass die Bodenbildung wirklich abschließend gelingt. Dafür sollte das Papier in der nächsten Zeit das letzte lokale Hoch von 54,50 Euro überwinden.

Und dafür werden auch die nächsten Quartalszahlen am 28. Februar wichtig. Analysten erwarten hier im Schnitt einen Gewinn je Aktie im vierten Quartal 2024 von 0,154 Euro nach einem Verlust von 1,78 Euro im Vorjahreszeitraum. Zwar soll der Umsatz leicht von 15,87 Milliarden Euro auf 15,56 Milliarden Euro gesunken sein. Doch für Anleger dürfte ohne die Ukraine-Entwicklung und auch der Verkauf von Sparten von BASF am wichtigsten sein.

BÖRSE ONLINE rät derweil weiter zum Kauf der BASF-Aktie mit einem Kursziel von 61,80 Euro. Anleger bleiben vor den Quartalszahlen auf jeden Fall dabei und kaufen bei kleinen Rücksetzern nach. Weil sich aktuell auch ein Goldenes Kreuz formt, dürfte der Aufwärtstrend weitergehen.

Und lesen Sie dazu auch: Die Rückkehr der Schweizer-Aktien: Ab diesem Datum wird es knallen