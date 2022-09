Minus 62 Prozent. Die Bilanz von Nvidia seit dem letzten Rekordhoch ist vernichtend. Die Aktie kennt praktisch nur eine Richtung: Nach unten. Doch jetzt behauptet ein Top-Analyst, dass die Wall Street die Einstiegschance bei der Nvidia Aktie verschläft.

Wie Anleger im untenstehenden Chart erkennen können, befindet sich die Aktie von Nvidia in einem astreinen Abwärtstrend. Und ein Ausbruch aus diesem ist bislang nicht erkennbar. Der Kurs kämpft aktuell mit der Mittellinie dieses Trendkanals. Doch nun prescht ein Analyst vor und behauptet, dass die meisten Investoren das zukünftige Potenzial von Nvidia verkennen. Denn zwar sei der Kurs durch schwächere Gaming-Verkäufe, durch die Umstellung bei Ethereum auf Proof of Stake und damit dem Wegfall der Nachfrage nach GPU-Mining-Chips sowie die Export-Beschränkungen der US-Regierung für Halbleiter geschwächt, doch die nächste Generation an Chips könnte den Turnaround bringen.

Dieses Kursziel hat der Analyst für Nvidia

Hans Mosesmann, ein bei tipranks.com mit 5 von 5 Sternen bewerteter Analyst hält große Stücke auf Nvidia. Er hebt hervor, dass Nvidia die besten Chips seit langem bald neu auf den Markt bringen wird. Für die zukünftige Technologie seien diese Chips sehr wichtig, doch viele Analysten würden das nicht verstehen. Und Mosesmann fügt hinzu: "Aber längerfristige Investoren werden unserer Meinung nach wie in vergangenen Zyklen belohnt."

Der Aktien-Analyst setzt das Kursziel für Nvidia deswegen auf 324 Euro, was ein Potenzial von 140 Prozent bedeutet!

Insgesamt raten bei tipranks.com 23 Analysten zum Kaufen, neun zum Halten und niemand zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 209 Euro und bietet damit rund 55 Prozent Potenzial.

In Chip-Aktien investieren

Anfang der Woche berichteten wir, dass eine eher unbekannte Chip-Aktie den Markt aktuell auf den Kopf stellt.

Wer breiter in den Chip-Markt investieren möchte, der kann auf 15 Halbleiter-Aktien im BÖRSE ONLINE Chip Power Index mit der WKN DA0ABM setzen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia