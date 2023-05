Die beiden wichtigsten Akteure beim Thema künstliche Intelligenz schließen sich zusammen. Diese Chancen entstehen jetzt bei Nvidia und Microsoft

Die KI-Begeisterung bleibt ungebremst. Spätestens, seit ChatGPT Ende 2022 Wellen Schlug, ist das Thema künstliche Intelligenz überall. Die beiden wichtigsten Akteure neben Google-Mutter Alphabet: Chip-Hersteller Nvidia und Tech-Gigant Microsoft. Beide spielen im KI-Game eine entscheidende Rolle. So würde künstliche Intelligenz ohne die Chips von Nvidia gar nicht erst funktionieren – allein ChatGPT benötigt laut Schätzungen etwa 30 000 Grafikkarten von Nvidia. Und Microsoft ist mit seiner Partnerschaft mit ChatGPT-Erschaffer OpenAI sowie mittendrin.

Nun folgte die Knaller-Meldung: Wie „Investors.com“ berichtete, schließen sich die beiden KI-Giganten nun zusammen. So gab Nvidia diese Woche bekannt, dass beide Unternehmen zusammenarbeiten, um die Entwicklung von generativen KI-Technologien für Unternehmen noch schneller voranzutreiben. So soll die Nvidia AI Enterprise-Software in Microsofts Azure Machine Learning-Angebot integriert werden. Dadurch sollten Microsofts Azure-Kunden individuelle Anwendungen noch schneller erstellen, bereitstellen und verwalten können.

Lesen Sie auch: Nvidia-Aktie: Mega-Gewinne nach Quartalszahlen – KI-Boom geht weiter

oder: Bis zu 70 Prozent Kurspotenzial mit diesen 26 Tech-Aktien wie Amazon, Alphabet, PayPal und Co.



Zusammenarbeit von Nvidia und Microsoft – gigantische Chancen

Das Cloud-Geschäft macht mittlerweile den größten Anteil von Microsofts Umsatz aus. Der zusätzliche Boost durch Nvidias Technologien könnten die Leistungen des Tech-Giganten in diesem Bereich also nochmal deutlich erweitern. „Angesichts der kommenden Welle generativer KI-Anwendungen suchen Unternehmen nach sicheren, beschleunigten Tools und Diensten, die Innovationen vorantreiben“, hieß es von Manuvir Das, Vizepräsident für Enterprise Computing bei Nvidia, in einer Pressemitteilung. „Die Kombination aus Nvidia AI Enterprise-Software und Azure Machine Learning wird Unternehmen dabei helfen, ihre KI-Initiativen mit einem geraden, effizienten Weg von der Entwicklung bis zur Produktion zu beschleunigen.“

In einer schriftlichen Erklärung von Microsoft hieß es laut Investors.com außerdem, dass es die Integration der Nvidia-Technologie in Azure Machine Learning Unternehmen ermöglichen wird, benutzerdefinierte große Sprachmodelle für generative KI zu trainieren und bereitzustellen.

Fan von künstlicher Intelligenz? Dann werfen Sie einen Blick auf den Börse Online Künstliche Intelligenz-Index, der alle wichtigen Spieler in einem Korb vereint.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.