Der Tech-Konzern Tesla konnte die Wall Street mit seinen neuen Quartalszahlen nicht überzeugen. Droht der Aktie jetzt ein Absturz? Das hängt von mehreren Faktoren ab.



Ist das der Wendepunkt für die Tesla-Aktie? Der Autobauer hat mit seinen neuen Quartalszahlen die Erwartungen an der Wall Street enttäuscht. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 25,7 Milliarden US-Dollar zwar etwas zu, erreichte aber nicht die von Analysten im Schnitt erwarteten 27,3 Milliarden US-Dollar.

Der Gewinn fiel im Weihnachtsquartal zudem um 71 Prozent auf etwa 2,3 Milliarden US-Dollar und das Ergebnis je Aktie lag mit 0,73 US-Dollar ebenfalls unter der Schätzung der Experten von durchschnittlich 0,76 US-Dollar. Ist das jetzt ein Weckruf für Anleger und ein Hinweis, dass der auch durch Donald Trump ausgelösten Rallye bei dem Tech-Unternehmen das Fundament fehlt?



Weitere Entwicklung der Tesla-Aktie schwer prognostizierbar

In einer ersten Reaktion auf die Ergebnisse der Quartalszahlen ist noch kein eindeutiger Trend für die weitere Entwicklung der Aktie zu erkennen. Nach einem Minus von zwei Prozent im regulären Handel am Mittwoch legte das Papier nachbörslich zwischenzeitlich wieder um vier Prozentpunkte zu. Die Meinungen der Analysten gehen ebenso auseinander. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Hold" belassen. Umsatz und Ergebniskennziffern des E-Autobauers hätten die Konsensschätzungen klar verfehlt, schrieb Analyst Philippe Houchois in seiner am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow sei jedoch deutlich besser als erwartet ausgefallen.

Zum Verkauf der Aktie rät dagegen die Schweizer Großbank UBS – mit einem Kursziel von 226 US-Dollar. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien negativ, schrieb Analyst Joseph Spak am Mittwochabend. Die Marge im Autogeschäft sei klar schwächer gewesen als gedacht und die jetzt avisierte Rückkehr zu Wachstum im Autoabsatz stehe im Kontrast zu den im Vorquartal angekündigten 20 bis 30 Prozent.



Entscheidet das die Zukunft der Tesla-Aktie?

Die Zukunft der Tesla-Aktie könnte unterdessen auch davon abhängen, wieviele der vollmundigen Ankündigungen von Konzernchef Elon Musk tatsächlich umgesetzt werden. Der versprach nämlich für Juni den Start des ersten Robotaxi-Dienstes in der US-Stadt Austin. Die völlig autonom fahrenden Teslas sind ein Versprechen, das Musk schon seit 2018 immer wiederholt. Bisher funktionieren die Systeme ohne menschliche Aufsicht aber nicht und die Konkurrenz der Google-Schwesterfirma Waymo bietet Robotaxi-Dienste ohne Menschen am Steuer schon in mehreren Städten in Amerika an.



Ebenfalls unter Beobachtung steht der von Tesla entwickelte humanoide Roboter Optimus, der laut der Firma mit seinen mechanischen Händen sogar Klavier spielen kann. Bei einer Produktionsrate von einer Million Robotern im Jahr will man zudem die Herstellungskosten auf unter 20.000 US-Dollar drücken. Klingt alles danach, als könnte Tesla bald zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufsteigen. Und bisher reiten Anleger die Erfolgswelle mit. Spätestens im Sommer sollte sich zeigen, wohin die Reise mittelfristig geht. Im Hier und Jetzt enttäuscht der Tech-Titel aber.



