Von seinem einem guten Ergebnis im zweiten Quartal schien der Rüstungskonzern Rheinmetall fast selbst etwas überrascht. Die Aktie konnte die Euphorie zunächst noch nicht teilen, überraschte aber dann. Zeit für den Einstieg?

Mit diesem Ergebnis im zweiten Quartal dürfte das Rüstungsunternehmen Rheinmetall mehr als zufrieden sein. Sowohl Umsatz als auch Gewinn legten einen regelrechten Sprung hin. „Das Geschäft mit den Streitkräften in Deutschland und den Partnerstaaten in EU und Nato sowie auch die Hilfe für die Ukraine treiben die positive Geschäftsentwicklung weiterhin maßgeblich“, teilte das Unternehmen selbst am Donnerstag mit. Wie bereits auf Grundlage vorläufiger Daten berichtet stieg der Umsatz um beeindruckende 49 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis legte sogar um 110 Prozent auf 270 Millionen Euro zu.

Wachstum laut Rheinmetall so stark wie nie

Beim Ergebnis nach Steuern lag Rheinmetall bei 79 Millionen Euro und damit etwas über den 76 Millionen aus dem Vergleichszeitraum. Rheinmetall-Chef Armin Papperger kommentierte die Resultate: „So stark sind wir noch nie gewachsen. Auch in den kommenden Jahren erwarten wir jährliche Umsatzzuwächse in der Größenordnung von rund zwei Milliarden Euro.“

Daher bestätigte der Vorstand auch (mindestens) seine Ziele für die zweite Jahreshälfte 2024, die einen Umsatz von rund zehn Milliarden Euro und eine operative Gewinnmarge zwischen 14 und 15 Prozent versprechen.

Das macht die Rheinmetall-Aktie nach den Zahlen

Die Rheinmetall-Aktie zeigte sich am Donnerstag von den guten Ergebnissen zunächst unbeeindruckt und fiel auf Tradegate zeitweise um 1,5 Prozent. Ein Grund dafür dürfte auch sein, dass der Geschäftsausblick und die vielversprechende Auftragslage bei Rheinmetall schon zu einem gewissen Grad von Anlegern eingepreist sind.

Dennoch gelang der Aktie noch am Morgen der Turnaround und sie drehte mit fast 1,5 Prozent ins Plus. Derzeit notiert der Titel knapp unter 500 Euro, etwas darüber sollte das kurzfristige Ziel der Aktie sein.

Mit Material von dpa-AFX

