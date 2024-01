Seit Oktober hat die Vonovia-Aktie eine starke Erholung hingelegt, sich zuletzt aber etwas konsolidiert. Am Freitag gibt es neue positive Impulse für den Wert. Geht es damit bald wieder über 30 Euro?

Rund zwei Prozent kann die Aktie von Vonovia am Freitag zulegen, nachdem es gleich zwei gute Nachrichten für das zuletzt sehr gebeutelte Unternehmen gegeben hatte:

Positive Impulse für die Vonovia-Aktie

Bereits am Donnerstagabend hob das Analystenhaus Jefferies das Kursziel für die Aktie von Vonovia von 20 auf 22 Euro nach oben an, wenngleich die Einstufung auf “Underperform” belassen wurde. Experte Pierre-Emmanuel Clouard nannte den Immobiliensektor primär wegen der Zinssenkungen interessant, bemerkte aber, dass noch einige Herausforderungen vor der Vonovia-Aktie stehen würden.

Während die Analystenstudie sowohl Licht und Schatten enthielt, zeigte sich eine wesentlich positivere Entwicklung am Freitagmorgen. Zu dieser Zeit emittierte der DAX-Konzern erstmals eine unbesicherte Anleihe in Großbritannien. Dabei stieß die Emission nicht nur auf eine hohe Nachfrage, sondern konnte auch zu wesentlich günstigeren Konditionen begeben werden als im Euroraum. Gerade, für die weiterhin hoch verschuldete Vonovia könnte, dies eine Möglichkeit sein an frisches Kapital zu kommen und Zinskosten einzusparen.

Geht es mit der Vonovia-Aktie bald wieder über 30 Euro?

Infolge dieser positiven Impulse setze die Vonovia-Aktie am Freitag ihre Erholung nach der Konsolidierung zum Jahreswechsel fort. Sollte im Zuge dessen die Marke von 29 Euro fallen, so ist absehbar, dass sich der Wert zeitnah wieder über die 30 Euro schieben dürfte.

Die Analysten sind dafür allerdings nicht allzu optimistisch. Nach der starken Aufwärtsbewegung seit Oktober wird die Aktie zwar weiter als kaufenswert angesehen, der Konsens weist jedoch nur noch 1,5 Prozent an Kurspotenzial aus (Ziel 27,91 Euro). Auch Börse Online empfiehlt den Wert aktuell nur zur Beobachtung – immerhin mit einem Kursziel von 30 Euro.

