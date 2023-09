Am Montag steigen DAX und Wall Street an der Börse deutlich. Zudem befinden sich die Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank und Vonovia im Fokus.

Nach positiven Impulsen aus China sind die Aktienmärkte fester in die Woche gestartet. Der deutsche Leitindex DAX rückte am Montag um knapp ein Prozent auf bis zu 15.771 Punkte vor. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, legte ähnlich stark auf bis zu 4280 Zähler zu. An der Wall Street deuteten die US-Futures ebenfalls auf steigende Kurse zum Handelsstart hin. Zuvor hatten die am Wochenende angekündigten Stützungsmaßnahmen für Börsengeschäfte in China bereits die asiatischen Aktienmärkte beflügelt.

Die Regierung in Peking startete am Sonntag eine Kampagne, um den schwächelnden Aktienmarkt anzukurbeln und das Vertrauen der Anleger in die angeschlagene Wirtschaft zu stärken. Zu den Maßnahmen gehört etwa, die sogenannte Stempelsteuer auf den Aktienhandel zu halbieren. Zugleich genehmigten die Behörden die Einführung von 37 Privatkundenfonds. Auch die Leitlinien für Wohnungsbaudarlehen wurden gelockert.

"Damit zeigt China, dass es einem weiteren Einbruch der Börsen nicht tatenlos zusehen wird", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Eine andere Theorie könnte aber auch sein, den Finanzsektor zu stärken, da die Turbulenzen im Immobiliensektor dort zu einer ausgewachsenen Krise führen könnten", konstatierte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets.

Auch die Wall Street in den USA legt deutlich zu. Lesen Sie dazu: US-Börsen steigen deutlich, aber Tech-Aktien von Nvidia und Amazon unter Druck - 3M, Moderna und Goldman im Fokus

DAX: Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank und Vonovia im Fokus

Am Montagabend befinden sich die Aktien von Deutsche Bank (+2,49 Prozent), Commerzbank (+2,01 Prozent) und Zalando (+2,42 Prozent).

Auf der anderen Seite des DAX verlieren lediglich die Aktien von Vonovia (-0,64 Prozent), E.ON (-0,09 Prozent).

Aktien von Vonovia im Fokus

In einem freundlichen Gesamtmarkt haben am Montag die Aktien von Immobiliengesellschaften zu den Verlierern gezählt. Im Dax war Vonovia der größte Kursverlierer mit minus 1,5 Prozent. Auch die Kurse von TAG Immobilien und LEG Immobilien gaben nach. Als schlecht für die Anlegerstimmung für den Sektor wertete ein Händler die Aussicht auf etwaige weitere Regulierungen in der deutschen Wohnungslandschaft gewertet.

So setzt sich die Spitze der SPD-Fraktion für eine stärkere Begrenzung von Mieterhöhungen ein. Die Rede ist von einem "bundesweiten Mietenstopp". Konkret wird allerdings lediglich gefordert, dass Mieten in angespannten Wohngegenden in drei Jahren um maximal sechs Prozent und zudem nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete steigen dürfen.

Mit Material von dpa-afx

Lesen Sie auch:

Deutsche Wasserstoff-Hoffnung: Thyssenkrupp Nucera-Aktie schießt hoch – Das steckt dahinter

Oder:

Bayer-Aktie: Aufspaltung rückt wieder in den Fokus und Dividendenkürzung wird gefordert