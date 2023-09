Die US-Börsen starten stark in den Tag. Alle wichtigen Indizes legen zu. Doch die Tech-Aktien von Nvidia und Amazon verlieren.

Rund eine halbe Stunde nach Börseneröffnung in den USA können am Montag alle drei wichtigen Indizes in den USA kräftig zulegen. Der Dow Jones steigt um 0,7 Prozent auf 34.600 Punkte, der S&P 500 legt um 0,56 Prozent auf 4.430 Zähler zu und auch die Nasdaq legt um 0,5 Prozent auf 15.000 Punkte zu. Allerdings zeigen sich die klassischen Tech-Aktien heute schwächer. Zu den größten Tagesverlierern gehören CrowdStrike (-2,27 Prozent), Nvidia (-1,89 Prozent) und Amazon (-0,65 Prozent). Im Vorfeld wichtiger Inflations- und Konjunkturdaten sind die Anleger an der Wall Street aber grundsätzlich optimistisch in die Woche gestartet.

Das ist in den USA diese Woche an der Börse wichtig

Investoren warteten auf weitere Hinweise zum nächsten Schritt der US-Notenbank Fed, sagte Peter Andersen von Andersen Capital Management.

Diese erhofften sich die Anleger von dem am Donnerstag anstehenden Preisindex für private Konsumausgaben, dem bevorzugten Inflationsindikator der Fed. Weitere Hinweise zur Widerstandskraft der US-Wirtschaft könnten die am Freitag anstehenden US-Jobdaten liefern. "Der Markt wird wahrscheinlich leicht positiv beginnen, aber in einer Warteschleife bleiben, bis die Anleger diese wichtigen Datenveröffentlichungen diese Woche verdauen können."

Beim Notenbank-Forum in Jackson Hole hatte Fed-Chef Jerome Powell am Freitag in Aussicht gestellt, dass die Zentralbank im Kampf gegen die Inflation die Zinsen womöglich noch weiter anhebe, dabei aber vorsichtig vorgehe. Er hatte sich damit alle Optionen offen gehalten.

Bei den Einzelwerten sprangen die Aktien von 3M um rund sechs Prozent nach oben. Ein Medienbericht über die mögliche Beilegung eines Rechtsstreits mit dem US-Militär schob die Anteilsscheine des Herstellers von Klebeband, Post-it-Notizzetteln, Elektrowerkzeugen und medizinischen Produkten an. Der US-Konzern habe vorläufig zugestimmt, mehr als 5,5 Milliarden Dollar zu zahlen, um Klagen wegen der mutmaßlichen Lieferung von mangelhaftem Gehörschutz an das US-Militär beizulegen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Zudem legen auch die Aktien von Moderna und Goldman Sachs deutlich zu.

