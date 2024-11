Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall hat am Donnerstag einen wichtigen Meilenstein geschafft und ist aus ihrem kurzfristigen Abwärtstrend ausgebrochen. Doch bedeutet das jetzt eine Rallye für die Papiere des DAX-Konzerns?

Die Aktie von Rheinmetall hat am Donnerstag einen ordentlichen Kurssprung hingelegt. Um fast zehn Prozent schoss der Rüstungskonzern von unter 500 Euro über die psychologisch wichtige Marke auf 540 Euro nach oben.

Getrieben haben den Wert dabei vor allem ein charttechnischer und ein fundamentaler Faktor.

Darum bricht die Rheinmetall-Aktie so stark nach oben aus

So beflügelten den Titel auf der operativen Seite die starken Ergebnisse, die man zum abgelaufenen dritten Quartal vorgelegt hat. Konkret hob Rheinmetall am Donnerstag seine Margenprognose für das laufende Quartal an und übertraf die Umsatzschätzungen der Analysten.

Charttechnisch wurde die Aktie derweil durch den Ausbruch aus dem bisher laufenden Abwärtstrend seit Mitte August beflügelt. Durch den starken Anstieg steht nun der Weg für den DAX-Konzern zu neuen Allzeithochs offen.

Kommt jetzt die Mega-Rallye bei der Rheinmetall-Aktie?

Doch nach diesem starken Zuwachs stellt sich für Investoren die Frage: Kann man jetzt noch bei der Aktie von Rheinmetall einsteigen?

Tatsächlich bietet sich aufgrund des charttechnisches Bildes, wie bereits erwähnt, eine realistische Chance auf einen weiteren Anstieg. Auch darüber hinaus gibt es Aussichten auf eine weitere Steigerung. So empfiehlt BÖRSE ONLINE den Wert aktuell mit Kursziel 650 Euro zum Kauf. Die Analysten sehen immerhin Upside bis auf 625 Euro.

Anleger müssen sich allerdings bei einem Investment mit der vergleichsweise hohen Bewertung von KGV 24 abfinden.

TradingView Aktie von Rheinmetall Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

