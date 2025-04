Zuletzt war den DAX-Highflyern Siemens Energy und Rheinmetall an der Börse etwas die Puste ausgegangen. Das könnte sich aber schon bald ändern. Sollten Anleger jetzt noch zuschlagen?



Die Aktien von Siemens Energy und Rheinmetall gehören nach wie vor zu den besten DAX-Aktien, wenn es um die Performance geht. Im letzten Jahr legten beide Papiere dreistellig zu und auch in diesem Jahr bleiben die Titel oben dran. Rheinmetall profitiert dabei von dem weiter anhaltenden Superzyklus on der Rüstungsbranche, während Siemens Energy zuletzt von den geplanten Klimainvestitionen im Sondervermögen von Union und SPD profitierte.

Nach der ersten Euphorie erlebten beide Aktien in dieser Woche aber Rücksetzer. Eine größere Trendumkehr ist aber möglicherweise schon in Sicht.



Siemens Energy und Rheinmetall bald im EuroStoxx 50?

So traut das Analysehaus JPMorgan in einer neuen Analyse Siemens Energy nicht nur mehr Wachstum und Rendite zu, als der Energietechnikkonzern zuletzt angekündigt hatte, sondern hält es auch für möglich, dass das Papier demnächst den Sprung in den EuroStoxx 50 schaffen könnte.

Der Index umfasst dabei die 50 größten Unternehmen der Eurozone. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss ein europäisches Unternehmen nach Marktkapitalisierung mindestens zu den Top 60 gehören. Eine solche Aufnahme hält JPMorgan dabei nicht nur bei Siemens Energy für möglich, sondern auch bei Rheinmetall.



Das bringt Aktien eine Aufnahme in den EuroStoxx 50

Überprüft wir die Zusammensetzung des Index durch den Anbieter Stoxx Ende Mai 2025. Sollten die Papiere von Rheinmetall und Co. dann bis Mitte Juni aufgenommen werden, hätte das unter Umständen dann auch größere Konsequenzen für die Kurse. Denn wenn indexorientierte Fonds die Gewichtung der Aktie nachbilden müssen, könnte das auch insgesamt ein neues Käuferinteresse zur Folge haben.



