Jetzt ist es soweit: Am 2. April gegen 22:00 will Donald Trump seine Rede zum "Liberation Day" halten. Umfrangreiche Zollmaßnahmen und Ankündigungen sind geplant, die die Börse kräftig durchschütteln könnten. Sollten Anleger deswegen jetzt noch schnell Gold kaufen?

Was genau Donald Trump ankündigen will, das steht noch nicht fest. Doch das Weiße Haus bestätigte bereits, dass die verkündeten Maßnahmen dann direkt in Kraft treten werden. Börsianer befürchten weitere Verwerfungen an der Börse, falls der US-Präsident sehr hohe und heftige Zölle verhängen wird und Partnern weiterhin drohen sollte. Schließlich könnte sich daraus ein Handelskrieg entfachen. Bereits jetzt hat Donald Trump ja das Börsenschwanken auf dem Gewissen, weil er mit unkalkulierbaren Aussagen Anleger verschreckt.

Die Frage, welche Anleger sich nun stellen lautet: Wenn Verwerfungen drohen, soll ich dann jetzt noch schnell Gold kaufen?

Vor der Liberation Day-Rede: Jetzt noch schnell Gold kaufen?

Der Goldpreis kannte zuletzt nur eine Richtung: Nach oben. Und Experten argumentierten bereits, dass Gold steige wenn es Unsicherheiten gebe und die Börse sinke und dass Gold aktuell auch steige, wenn die Börsen steigen. Anleger können mit dem Edelmetall aktuell wenig falsch machen, auch wenn der Kurs bereits ordentlich nach oben gerannt ist. So erhöhte die Investmentbank trotz des bereits gut gelaufenen Kurses ihre Einschätzung für Gold. Das Rohstoff-Team schrieb: „In unserem optimistischen Szenario erwarten wir, dass der Goldpreis bis zum Jahresende 3.500 US-Dollar je Unze erreichen wird, gestützt durch eine deutlich höhere Nachfrage nach Absicherungs- und Anlageprodukten aufgrund der Angst vor einer harten Landung/Stagflation in den USA.“

Weiter hieß es von den Analysten: „Wenn es Präsident Trumps Plan zur Senkung der Energiepreise nicht gelingt, die durch Zölle bedingte Inflation ausreichend auszugleichen, sich die Verschlechterung des US-Arbeitsmarktes beschleunigt und der Rückgang der Aktienmärkte anhält, kann die erhöhte Angst der Haushalte … den Goldpreis auf neue Rekorde treiben.“

Und viel Unsicherheit dürfte es geben. Anleger können Gold also weiterhin physisch kaufen oder auf das bekannte XETRA-Gold setzen.

Doch was passiert, falls der Liberation Day doch glimpflich ablaufen wird?

Erleichterung der Börsen nach dem Liberation Day?

Natürlich kann es auch passieren, dass die große Erleichterung nach der Rede von Donald Trump gegen 22:00 deutscher Zeit am Mittwoch eintritt. Denn was mag die Börse am wenigsten? Genau, Unsicherheit.

Dieser Unsicherheit könnte sich auflösen, wenn Trump konkrete Zölle und Maßnahmen verkündet und manche vielleicht weniger heftig ausfallen, als gedacht. In diesem Fall könnten sich die Börsen erleichtert zeigen und aufatmen. Dann könnte Gold kurzfristig etwas linksliegen gelassen werden, doch mittelfristig gehen fast alle Experten von weiter steigenden Gold-Preisen aus. Anleger können jetzt also bei Gold zugreifen und sich so einerseits für den Liberation Day wappnen und andererseits auch mittelfristig vom gutlaufenden Goldkurs profitieren.

Und lesen Sie dazu auch: Finanz-Professor verrät: Mit dieser Strategie lege ich seit Generationen in Aktien und ETFs an