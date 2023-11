Die Volkswagen-Aktien und die Mercedes-Aktie bieten Riesen-Dividenden, können aber vom Kurs oft nicht überzeugen. Nun gibt es neue Zahlen zu den Auto-Aktien, doch welches deutsche Unternehmen bringt Anlegern jetzt mehr?

Zwar bietet die Volkswagen-Aktie eine hohe Dividende, doch in den vergangenen fünf Jahren sackte der Kurs im 29 Prozent ab. Mit reinvestierter Dividende kamen Anleger innerhalb von fünf Jahren gerade mal auf eine Gesamt-Rendite von 1,7 Prozent. Bei Mercedes sieht das immerhin etwas anders aus. Hier gab es 38 Prozent Kursplus und samt erneut investierter Dividende ganze 79 Prozent Plus. Doch welche deutsche Auto-Aktie eignet sich jetzt für Anleger mehr?

Schafft Volkswagen den Turnaround?

Tatsächlich könnte sich bei der Volkswagen-Aktie ein zaghafter Boden bilden. Das Papier ist zum ersten Mal seit August wieder über der 50-Tage-Linie, konnte die 200-Tage-Linie aber noch nicht in Angriff nehmen. Zwar sieht die Bewertung von VW mit einem KGV von 3,5 und einer Dividendenrendite von 8,23 Prozent für 2024 sehr attraktiv aus. Doch in den vergangenen Monaten verlor das Papier immer weiter. Zwar raten bei Bloomberg immer noch 70 Prozent aller Analysten zum Kauf der Auto-Aktie, doch die Kursziele werden immer niedriger. Aktuell geht der Durchschnitt von 151 Euro als Ziel aus, was 39 Prozent Kurspotenzial bedeutet. BÖRSE ONLINE rät aktuell zum Beobachten der Volkswagen-Aktie. Erst wenn die 200-Tage-Linie wieder nachhaltig überwunden werden konnte, können Anleger einsteigen. Dann locken auch hohe Rendite. Doch aktuell ist erstmal weiterhin Vorsicht angesagt.

Und wie sieht es bei Mercedes aus?

Mercedes-Aktie mit gutem Potenzial

Auch bei Mercedes sieht es im Chart aktuell nicht gut aus. Grundsätzlich sogar schlechter als bei VW, weil noch nicht mal die 50-Tage-Linie erobert werden konnte. Dafür überzeugt Mercedes mit einer noch etwas besseren Kapitalrendite. Das Dividenden-Wachstum der vergangenen 5 Jahre liegt bei 7,34 Prozent pro Jahr. Das ist nicht schlecht.

Auch die fundamentale Bewertung sieht mit einem KGV 5,0 und einer Dividendenrendite von 8,34 Prozent für 2024 gut aus. Zudem raten bei Bloomberg ebenfalls rund 70 Prozent der Analysten zum Kauf der Mercedes-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 80 Euro und bietet damit rund 36 Prozent Potenzial. Trotz der angeschlagenen Chart-Formation rät BÖRSE ONLINE zum Kauf der Mercedes-Aktie mit einem Kursziel von 90 Euro und einem Stopp bei 45 Euro.

Zudem wächst der Automarkt in Europa weiter, wie heute bekannt wurde. So meldete der Herstellerverband ACEA, im Vorjahresvergleich seien die Neuzulassungen im Oktober um 14,6 Prozent auf 855.484 Stück angestiegen - der 15. Wachstumsmonat in Folge.

Dies lässt also für Auto-Aktien weiter hoffen. Anleger sollten dennoch aktuell erst nur ein Drittel von neu zu investierendem Geld in die Mercedes-Aktie stecken. Wenn Mercedes es über die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie schafft, kann das zweite Drittel investiert werden. Aufgrund der langfristig besseren Performance sollten Anleger lediglich ein Drittel für die VW-Aktie vorhalten, sobald auch diese über die 200-Tage-Linie steigen konnte.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz., Mercedes-Benz.