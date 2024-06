Eigentlich ist die Dividenden-Saison jetzt ja so langsam vorbei. Doch tatsächlich gibt es noch sehr hohe Dividendenrenditen, die Anleger im Juli abstauben können. Welche Aktien Anleger jetzt kaufen sollten und bei welchen 2 deutschen Dividenden-Werten es jetzt richtig starke Ausschüttungen gibt.

Bis zu 11,95 Prozent Dividendenrendite im Juli bei diesen Aktien

Aktie Dividendenrendite ex-Tag Anzahl Ausschüttungen pro Jahr Cisco 3,42% 05.07. 4 Dollar General 1,86% 09.07. 4 Enagas 11,95% 02.07. 2 Enel Spa 6,41% 22.07. 2 Fielmann 1,75% 12.07. 1 ??? 7,01% 03.07. 1 Hornbach 3,12% 08.07. 1 Iberdrola 4,30% 04.07. 2 JP Morgan 2,16% 05.07. 4 Klepierre 6,93% 09.07. 2 Pernod Ricard 3,60% 17.07. 2 Repsol 5,13% 04.07. 2 ??? 5,11% 19.07. 1 Voestalpine 5,98% 11.07. 1

Dabei zeigt sich, dass die Enagas-Aktie im Juli eine sehr hohe Dividendenrendite von 11,95 Prozent bezahlt. Das spanische Unternehmen, welches auf die Förderung, den Transport und Vertrieb von Erdgas spezialisiert ist, war in den vergangenen 12 Monaten teils deutlich gefallen, konnte zuletzt aber wieder in einen leichten Aufwärtstrend zurückkommen. Anleger beobachten die Lage und kaufen tranchenweise zu - beachten aber das Risiko. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät weiter zum Kauf der Enagas-Aktie mit einem Kursziel von 22 Euro und einem Stoppkurs bei 13,50 Euro.

Übrigens: Die Fragezeichen im Chart sind keine Fehler. Dahinter verbergen sich zwei sehr interessante deutsche Aktien, die im Juli hohe Dividendenrenditen bezahlen. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie in diesem Video von uns:

Auch diese deutschen Aktien zahlen im Juli schöne Dividenden

Abgesehen von unseren beiden Geheimtipp-Aktien, die Sie im Video finden, zahlen auch die Hornbach Holding mit 3,12 Prozent und Fielmann mit 1,75 Prozent gute Dividenden im Juli.

Bei der Fielmann-Aktie ist die Lage zwar weiterhin etwas angespannt. So wirklich kommt das Papier nicht vom Fleck. Die Aktie befindet sich aber in einem gleichschenkligen Dreieck, sodass es im Verlauf der nächsten Wochen durchaus mal zu einem Ausbruchsversuch nach oben kommen kann. BÖRSE ONLINE rät hier weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 60 Euro, was ein Kurspotenzial von 36 Prozent bedeutet.

Deutlich besser unterwegs und in einem lupenreinen Aufwärtstrend befindet sich dabei die Aktie der Hornbach Holding. Das Papier läuft sehr schön nach oben und Anleger sollten auf den fahrenden Zug aufspringen. Mit einer schönen Dividendenrendite und einem niedrigen KGV sieht das ganze recht gut aus. Zudem rät BÖRSE ONLINE zum Kauf mit einem Kursziel von 100 Euro, was noch knapp 25 Prozent Potenzial bedeutet.

So sehen Anleger, dass es auch schöne deutsche Aktien mit Dividenden im Juli gibt, die sich lohnen können.

Hinweis zu Dividenden im Juli 2024

Wichtig: Die obige Liste stellt nur eine Auswahl von Aktien dar, die sowohl im Juli 2024 ihren ex-Tag haben, als auch ihre Dividende zahlen. Es gibt weitere Aktien, die im Juli 2024 eine Dividende zahlen und auch einige Aktien, die ihren ex-Tag bereits hatten und dann bald bezahlen. Für Anleger ist es ja aber schön, wenn man sich die Aktien auch wirklich vorher noch ins Depot legen kann. Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im Juli. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche oder monatliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im Juli 2024 gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.