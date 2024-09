Der Tech-Sektor erlebte in der letzten Woche rabenschwarze Tage mit schweren Verlusten. Einige Chip-Aktien befinden sich aber schon wieder auf dem Weg nach oben. Und der Ausblick dürfte Anlegern gefallen. Wir verraten, wie Sie den Trend für sich nutzen.

Es war das größte Wochenminus seit zwei Jahren. Noch bis zum letzten Freitag mussten insbesondere Tech-Werte aufgrund von Konjunktursorgen und eines enttäuschenden Ausblicks des Chipkonzerns Broadcom in den USA heftige Verluste hinnehmen, die auch auf andere Finanzmärkte Auswirkungen hatte.

So hatte beispielsweise der niederländische Halbleiterzulieferer und Aktien-Highflyer ASML in den letzten vier Tagen ein Minus von 17 Prozent verzeichnet. Auch Papiere wie Nvidia verloren Prozentpunkte. In der neuen Woche sieht die Welt aber schon anders auch und einige Konzerne holen das Minus wieder langsam auf. Hier liegt für Anleger eine Chance.

ASML und Co. mit Rückenwind

So konnte ASML nach den starken Verlusten am Montag schon wieder mehr als zwei Prozent zulegen und setzte sich an die Spitze des EUROSTOXX-Index. Zuvor hatte die US-Investmentbank Goldman Sachs zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 1185 Euro belassen. Das Papier zählt für das Analysehaus weiter zu einem der Favoriten der Branche und stellt den Angaben zufolge eine vielversprechende Anlagemöglichkeit dar.

Ebenfalls gut im Geschäft ist der Chiphersteller Qualcomm, der auf der IFA der Konkurrenz um Intel und Apple Druck gemacht und eine preisgünstige Variante seiner Modellreihe Snapdragon X vorgestellt hat. Damit sollen PC-Hersteller wie Acer, Asus, Dell oder Microsoft die Möglichkeit bekommen, vollwertige KI-Laptops für weniger als 1000 Euro verkaufen zu könne.

Der Chip-Boom ist noch in vollem Gange. So investieren Sie clever

Das alles dürfte klar machen, dass sich eine Investition in die Halbleiter-Branche und deren Zulieferer durchaus noch lohnen kann – gerade, wenn sich die Branche von einem Rücksetzer wie jetzt erholt. Tatsächlich sollen Chip-Aktien laut einigen Experten prinzipiell noch viel Wachstumspotenzial haben und die derzeitige Korrektur keine generelle Trendumkehr ankündigen.

Dennoch können solche starken Kursschwankungen Anleger von Einzelwerten abschrecken. Viele der genannten Papiere wie ASML und Qualcomm finden Sie daher im Chip Power Index von BÖRSE ONLINE, der insgesamt 15 erfolgsversprechende Aktien aus dem Sektor in einem Aktienkorb vereint und so ein diversifiziertes Investment möglich macht.