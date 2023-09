Infineon und SAP sind so mehr oder weniger die einzigen beiden Tech-Aktien, die wir in Deutschland im DAX haben. Doch welche Aktie bringt Anlegern jetzt und in den kommenden Wochen mehr Geld ein?

Die Infineon-Aktie befindet sich aktuell seit Anfang des Jahres 17 Prozent im Plus. Das klingt nicht schlecht, doch der Chip-Produzent war auch schon mal 40 Prozent vorne. Bei SAP sieht das Ganze etwas anders aus: die SAP-Aktie befindet sich seit Jahresbeginn gute 33 Prozent im Plus und das ist auch der aktuelle Höchststand in diesem Jahr. Doch geht das so weiter?

SAP-Aktie im Rallyemodus

Die SAP-Aktie läuft immer weiter. Das Papier befindet sich weiterhin gut über der 50-Tage-Linie (blau) und weit über der 200-Tage_Linie. Zwar verlangsamte sich der Trend zuletzt etwas und Anleger sollten aufpassen, dass die SAP-Aktie nicht "kippt". Doch momentan sieht alles gut aus. Und das sehen auch die Analysten bei Bloomberg mehrheitlich so: Denn 20 raten zum Kauf der Aktie, elf zum Halten und niemand zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 135,56 Euro ist bald bereits erreicht und bietet nur noch rund 5,3 Prozent Potenzial. Doch die BÖRSE ONLINE Redaktion rät sogar zum Kauf der SAP-Aktie bis 145 Euro und einem Stoppkurs bei 89 Euro.

Zudem ist der Software-Konzern mit einem KGV von 21 für 2024 immer noch moderat bewertet und bietet sogar 1,83 Prozent Dividendenrendite.

Schafft es die Infineon-Aktie nochmal raus aus dem Bärenmarkt?

Nach einem guten Jahresstart und rund 40 Prozent Plus, fiel die Infineon-Aktie nach schlechten Zahlen und Aussichten krachend unter die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie. Dadurch ist der Trend im Chart jetzt erstmal beschädigt. Solange Infineon sich unter der 200-Tage-Linie befindet, ist die Chip-Aktie in einem Bärenmarkt. Dabei sehen die Analysten noch viel Potenzial: Bei Bloomberg raten insgesamt 24 Analysten zum Kauf und fünf zum Halten, aber niemand zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 47,11 Euro bietet noch 43,2 Prozent Kurspotenzial.

Zudem ist die fundamentale Bewertung der Infineon-Aktie mit einem KGV von 12,6 für 2024 und einer Dividendenrendite von 1,33 Prozent nicht schlecht. Anleger setzen bei den Einzelaktien aktuell besser auf die SAP-Aktie und halten sich etwas Cash für den Einstieg bei Infineon bereit. Wer bereits jetzt in die Chip-Branche investieren möchte, der macht dies am besten gesammelt mit einem Zertifikat auf den BÖRSE ONLINE Chip-Power Index. Denn neben Infineon befinden sich auch Nvidia, Samsung oder TSMC in dem Index. In den vergangenen Wochen konnte der Index stark zulegen.

