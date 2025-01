Die beiden Aktien von SAP und Microsoft verwöhnen Anleger seit Langem. Warum jetzt trotzdem eine einmalige Chance ist, sich die Papiere zu sichern.

Nicht immer müssen Aktien fallen oder besonders günstig sein, um sehr gute Einstiegsgelegenheiten für Anleger zu bieten. Warum man sich jetzt die SAP-Aktie und die Microsoft-Aktie nicht entgehen lassen sollte:

SAP-Aktie mit Monster-Trend

Die SAP-Aktie steigt mit schöner Regelmäßigkeit. Wer sich den Chart unten anschaut der erkennt, dass das Papier der deutschen Software-Schmiede wie an der Schnur gezogen nach oben rauscht. Korrekturen oder Einbrüche? Fehlanzeige. Und genau deswegen ist jetzt ein guter Moment, um in die SAP-Aktie zu investieren. Denn viel günstiger wird es nicht mehr.

Anleger sollten vor einem stabilen Aufwärtstrend keine Angst haben, sondern beherzt zugreifen. Schließlich laufen die Geschäfte bei SAP toll. Der Gewinn je Aktie soll von 4,59 Euro in 2024 auf 6,28 Euro in 2025 und dann auf 7,47 Euro in 2026 anssteigen. Zwar ist das KGV mit einem Wert von 39,2 in 2025 nicht günstig, doch das Wachstum rechtfertigt diese Bewertung. Zudem ist die Dividendenrendite mit einem Wert von 0,97 Prozent für eine Wachstums-Aktie nicht schlecht. Tatsächlich steigerte SAP die Dividende in den vergangenen 5 Jahren im Schnitt um 8 Prozent pro Jahr - das ist genau das, was Anleger wollen.

Zudem erhöhten Morgan Stanley (285 Euro) und Goldman Sachs (290 Euro) jüngst die Kursziele für die SAP-Aktie.

Doch wie sieht es jetzt bei der Microsoft-Aktie ausß

Microsoft mit einmaliger Einstiegschance

Schon vor wenigen Tagen schrieben wir, dass es bei der Microsoft-Aktie eine super Einstiegschance gibt: Denn wer unten im Chart schaut der erkennt, dass das Papier eine sogenannte Cup-and-Handle-Formation bildet. Dies bedeutet sozusagen eine Tasse mit Henkel. Nach einer gerundeten Bewegung prallt der Kurs an der letzten Widerstandslinie oben nochmal ab und bildet den Henkel. Somit bietet sich Anlegern jetzt eine sehr gute Einstiegschance, weil der Kurs sich nun Unterstützung bei der 50-Tage-Linie (blau) holt und dann über die Widerstandslinie bei rund 435 Euro ausbrechen könnte.

Fundamental hat sich bei der Microsoft-Aktie wenig geändert. Die Tech-Aktie ist mit einem KGV von 31,9 und einer Dividendenrendite von 0,78 Prozent nicht günstig, aber auch nicht mehr zu teuer. Zudem erhöhte Microsoft die Dividende für die Aktie in den vergangenen 5 Jahren sogar um starke 10,26 Prozent im Schnitt pro Jahr. Und Experten gehen davon aus, dass die großen Tech-Aktien in den USA unter Donald Trump eher weiter steigen dürften, weil Trump für Deregulierung steht. Das Umfeld stimmt also.

Das Kursziel für die Microsoft-Aktie setzte etwa Morgan Stanley erst kürzlich auf beeindruckende 548 Dollar hoch. Das sind rund 30 Prozent Kurspotenzial.

