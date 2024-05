In der kommenden Woche können Anleger massive Dividenden mit Renditen von bis zu 8,4 Prozent kassieren, denn diese spannenden Werte gehen bald Ex-Dividende. Grund genug zuzuschlagen?

In der kommenden Woche winken für Anleger hohe Dividenden, denn insbesondere in Deutschland herrscht die Hochphase der Dividendensaison. Wer dabei sein und attraktive Ausschüttungen erhalten will, der muss die entsprechenden Werte an ihrem Dividenden Ex-Tag halten und hat anschließend einen Anspruch auf die Zahlung.

Massive Dividenden von bis zu 8,4% in der kommenden Woche kassieren

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:





Deutsche Post– Ex-Dividende: 06.05.2024 – Dividendenrendite: 4,1 Prozent

RWE – Ex-Dividende: 06.05.2024 – Dividendenrendite: 2,8 Prozent

Main Street Capital– Ex-Dividende: 07.05.2024 – Dividendenrendite: 5,8 Prozent

Ford– Ex-Dividende: 07.05.2024 – Dividendenrendite: 4,7 Prozent

Veolia – Ex-Dividende: 08.05.2024 – Dividendenrendite: 4,3 Prozent

Mercedes-Benz – Ex-Dividende: 09.05.2024 – Dividendenrendite: 8,4 Prozent

Freenet – Ex-Dividende: 09.05.2024 – Dividendenrendite: 6,5 Prozent

Ein Blick auf die folgenden drei Werte kann dabei für Anleger besonders interessant sein:

Dividenden in der kommenden Woche: Mercedes-Benz

Deutschlands dividendenstärkster Autobauer Mercedes-Benz fährt durch seine Luxusstrategie aktuell auf einem guten Kurs und bietet neben der Ausschüttung zusätzliches Kurspotenzial. Die vom Analystenkonsens prognostizierte Upside liegt bei 25 Prozent.

Dividenden in der kommenden Woche: Veolia

Wer konservative Aktien mit gut prognostizierbaren Cashflows bevorzugt, der kann einen Blick auf den französischen Wasserkonzern Veolia werfen. Dieser ist insbesondere in den Bereichen Wasseraufbereitung und Abwasser mit langlaufenden Verträgen aktiv.

Dividenden in der kommenden Woche: RWE

Trotz einer verhältnismäßig kleinen Dividendenrendite von 2,8 Prozent (im Vergleich zu den anderen Werten in dieser Liste) hat es RWE in dieser Woche unter die spannendsten Dividendenwerte geschafft. Hintergrund ist das durchschnittliche Kursziel der Analysten, denn die Experten sind extrem optimistisch für den Titel. Aktuell liegt die durchschnittliche Upside bei 54 Prozent.

