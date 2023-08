Abnehmspritzen für Kurs-Zunahme: Die beiden Pharma-Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly zünden heute ein richtiges Feuerwerk an der Börse. Angetrieben von guten Quartalszahlen und weiteren starken Nachrichten steigen die beiden Werte um fast 20 Prozent.

Aufgrund von starken Quartalszahlen kann die Aktie von Eli Lilly heute um rund 18 Prozent zulegen. Maßgeblich dafür sind starke Quartalszahlen. Denn: Die starke Nachfrage nach dem Diabetes-Medikament Mounjaro beflügelt den US-Pharmakonzern. Das Unternehmen schraubt deshalb seine Prognose nach oben und erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen bereinigten Gewinn von 9,70 bis 9,90 Dollar pro Aktie, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Zuletzt hatte Eli Lilly im April den erwarteten Gewinn auf 8,65 bis 8,85 Dollar pro Aktie angehoben. Der Umsatz soll nun auf 33,4 bis 33,9 (Vorjahr: 28,5) Milliarden Dollar wachsen, zuvor waren 31,2 bis 31,7 Milliarden Dollar erwartet worden.

Zudem sorgte heute auch Novo Nordisk für sehr gute Neuigkeiten und so befeuerten sich die beiden Aktien heute an der Börse gegenseitig:

Novo Nordisk mit sehr guten Nachrichten zur Abnehmenspritze

Denn auch das Papier von Novo Nordisk legt heute um rund 17 Prozent zu. Grund dafür sind neben den Quartalszahlen von Eli Lilly auch gute Nachrichten bezüglich der Abnehmspritze. Denn: Die Abnehmspritze Wegovy von Novo Nordisk bringt neuesten Studiendaten zufolge neben dem Gewichtsverlust auch einen klaren medizinischen Nutzen. In einer klinischen Studie mit rund 17.600 Erwachsenen über 45 Jahren, die übergewichtig oder fettleibig sind und an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leiden, reduzierte das Mittel das Risiko eines schwerwiegenden kardiovaskulären Ereignisses um 20 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bei dem dänischen Pharmakonzern befeuert das Hoffnungen, dass die Daten Wegovy vom Image eines Lifestyle-Medikaments befreien könnten. Die Studienergebnisse zeigten, das Wegovy "das Potenzial hat, die Art und Weise zu verändern, wie Fettleibigkeit betrachtet und behandelt wird", erklärte Novo-Entwicklungschef Martin Holst Lange.

So gesehen ist heute ein fast perfekter Tag für Eli Lilly und Novo Nordisk. Denn neben guten fundamentalen Zahlen dürften auch die Abnehm-Medikamente - auch Eli Lilly beantragte ein Mittel zum Gewichtsverlust - eine riesige Story sein. Heute ist sehr viel Euphorie im Markt. Es ist schwer direkt vorauszusagen, wie die Kurse in den nächsten Tagen reagieren. Investoren könnten kurzfristig Gewinnmitnahmen realisieren. Zudem sind beide Aktien fundamental bereits hoch bewertet. Anleger, die einen Einstieg erwägen, sollten sich die Aktien weiter auf die Watchlist legen und einen besseren Einstiegszeitpunkt abwarten. Weiterhin könnten die Aktien aber von der Story getrieben sein, bevor die charttechnische und fundamentale Realität einsetzen kann.

Und lesen Sie auch: Nvidia, Apple, Amazon und Alphabet: Zwischen Rekord-Rallye und Crash – So geht es für die Aktien weiter

oder: Zinsalternative: 5,35 Prozent p.a. mit Allianz – so kann es funktionieren

(Mit Material von Reuters)