Die Aktien von Nvidia, Apple, Amazon und Alphabet begeisterten die Börsen zuletzt besonders. Doch die schlechteren Quartalsergebnisse bei Apple belasten den Sektor. Geht die Rekord-Rallye weiter oder folgt bald der Crash?

Nvidia mit 206 Prozent Plus seit Jahresbeginn

Aufgrund des KI-Booms und starker Geschäftszahlen kletterte die Chip-Aktie Nvidia in diesem Jahr bereits um 206 Prozent. Nichts konnte das Papier aufhalten und so ergibt sich mittlerweile ein recht hohes KGV von 56,6 für 2024. Die Dividendenrendite schrumpft auf marginale 0,04 Prozent. Aber ist die Bewertung wirklich wichtig? Aktuell nicht. Denn die Nvidia-Aktie wird vom Trend getragen und erlebt aktuell einfach eine gute Story. Zudem nutzen Anleger aktuell immer noch jeden Dip, um auch noch bei der Aktie dabei zu sein.

Im Chart achten Anleger darauf, dass die 50-Tage-Linie als Trend weiter hält. Wer auf großen Gewinnen sitzt, kann Teilverkäufe in Erwägung ziehen. Wer noch aufstocken will, sollte das tranchenweise bei kleineren Korrekturen tun. Insgesamt sieht das Wachstum bei Nvidia aber vielversprechend laut den Schätzungen bei Bloomberg aus. Zudem raten 52 Analysten zum Kauf der Nvidia-Aktie, sechs zum Halten und nur einer zum Verkaufen bei einem durchschnittlichen Kursziel von 491 Dollar. Die nächsten wichtigen Quartalszahlen bei Nvidia stehen dann am 23. August an.

Amazon mit großer Überraschung zurück im Rallye-Modus

Diese Quartalsergebnisse konnten sich sehen lassen: Amazon wies im abgelaufenen Quartal fast doppelt so viel Gewinn aus, wie von Analysten erwartet worden war. Dies katapultierte die Aktie an einem Tag um 9 Prozent hoch und zündete eine neue Kursrakete. Lesen Sie dazu auch: Amazon Aktie: Kursfeuerwerk nach Börsenschluss - Das ist jetzt für die Aktie drin

Damit nutzte die Amazon-Aktie auch das Sprungbrett der 50-Tage-Linie (Blau) im Chart perfekt. Der Trend nach oben dürfte weiter anhalten, denn Amazon hat noch sehr viel Gewinn-Potenzial. Bis Ende 2025 soll sich der Gewinn je Aktie verdoppeln und das KGV soll 2024 bei 48,7 liegen. Immer noch hoch, doch bei Amazon war dieser Wert stets hoch. Anleger lassen sich davon nicht aus der Ruhe bringen.

Zudem raten bei Bloomberg aktuell 60 Analysten zum Kauf der Amazon-Aktie, drei zum Halten und nur einer zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 149 Dollar bietet der Aktie aktuell rund 16 Prozent Potenzial.

Lesen Sie auch: Diese 7 unterbewerteten Aktien sind laut Morningstar die beste Alternative zu Nvidia, Apple & Co.

Apple vor dem Crash?

Im Gegensatz zu Amazon fielen die Quartalszahlen beim iPhone-Konzern Apple nicht gut aus. Daraufhin sackte die Apple-Aktie in einer Handelssitzung um fast fünf Prozent ab, was für das wertvollste Unternehmen der Welt ein herber Rückschlag war. Lesen Sie mehr dazu: Apple Aktie: Das bringen die entscheidenden Zahlen für die Märkte und das Unternehmen

Doch die Frage ist nun: Beenden diese Quartalszahlen den schönen Aufwärtstrend von Apple? Und muss man sich Sorgen um einen Crash machen? Nun, die Apple-Aktie hat im Chart beide Aufwärtstrends verloren und ist zudem unter die 50-Tage-Linie gerutscht. Einen Crash müssen Anleger nicht fürchten, doch es sieht alles nach einer Korrektur aus. Ob es bis zur 200-Tage-Linie runtergeht, darf bezweifelt werden, doch die Rallye ist bei Apple wohl erstmal beendet. Allerdings ist das KGV mit 29 zwar hoch, aber im Gegensatz zu den Highflyern von Amazon und Nvidia nicht sehr hoch. Die Dividendenrendite beträgt bei Apple aktuell 0,53 Prozent und zwei Drittel der Analysten raten weiter zum Kauf der Aktie. Allerdings sind auch 13 Analysten der Meinung, man solle Apple lediglich halten und vier raten gar zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 180,35 Dollar bietet zudem kaum noch Kurspotenzial.

Alphabet-Aktie mit niedriger Bewertung

Aufgrund der geringen Bewertung der Alphabet-Aktie mit einem KGV von 19,7 für 2024, könnte dieses Papier noch weiter laufen. Zudem hat die Google-Mutter endlich auch beim Thema KI einen Fuß in die Tür bekommen und der Chart sieht besser aus: Die Aktie hat eine perfekte Rundung hinbekommen, den Trend gedreht und befindet sich sowohl über der 50-Tage-Linie, als auch über der 200-Tage-Linie.

Auch die Quartalszahlen waren gut ausgefallen, sodass Anleger bei der Alphabet-Aktie weiter einsteigen können. Bei Bloomberg raten aktuell 10 Analysten zum Kauf, zwei zum Halten und niemand zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 144 Dollar bietet noch 12 Prozent Potenzial.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Nvidia.