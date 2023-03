Am Mittwoch auf dem Investorentag hatten Anleger und Analysten große Erwartungen an Elon Musk und seine neuen Pläne für Tesla. Konnte der Multimilliardär die Erwartungen erfüllen? Und steht jetzt der nächste Bullrun für die Aktie an?

In der Gigafactory in Austin, Texas wurde am Mittwoch der Investorentag von Tesla abgehalten. Die Erwartungen an Elon Musk und das Management waren dabei außerordentlich hoch. Nach jahrelangen “blumigen” Versprechungen, sollten nun endlich Handlungen folgen, schrieb ein Citi-Analyst.

Elon Musk zu Gigafactory & Lithium

Besonders gespannt wartete man auf die Aussagen zu neuen Produktionsfeldern. Wie auch bereits erwartet konnte Elon Musk dann auch im Laufe seiner Präsentation den Bau einer neuen Gigafactory in der nordmexikanischen Stadt Monterrey verkünden. Diese Kapazitätsausweitung soll weiteres Wachstum bringen und den wachsenden Bedarf an Tesla Fahrzeugen decken.

Außerdem kündigte Musk eine Lithiumraffinerie in den USA an, womit einige Experten bereits gerechnet hatten. Hintergrund ist die Verknappung des Batterierohstoffes in China, sowie der große Deal des Konkurrenten General Motors in diesem Sektor. Die Spekulationen, dass Musk nach dem Bau der Raffinerie dann auch gleich den Zulieferer und Förderer Sigma Lithium übernehmen will, heißte diese News ebenfalls weiter an.

Weitere Teile des Masterplans

Mit Blick auf die Zukunft beinhaltet der Masterplan von Tesla auch eine neue Fertigungsplattform für den effizienteren Bau von Elektrofahrzeugen der nächsten Generation, wie Musk mitteilte. Es wird erwartet, dass die neue Plattform die Kosten senkt und einen geringeren Produktionsbedarf hat.

Der Antriebsstrang der Autos soll zudem über einen Permanentmagnetmotor verfügen, der keine neuen seltenen Erden verwendet. Wie erwartet bestätigte Musk im selben Atemzug, dass der Cybertruck dieses Jahr kommt, aber es gab keine Vorschau auf das Fahrzeug der nächsten Generation, das momentan noch in Arbeit ist.

Abstrafung der Tesla-Aktie

Doch so gut die Präsentation auf Investoren gewirkt haben mag, die Aktie verlor trotzdem mehr als fünf Prozent. Viele Analysten sprachen davon, dass die Präsentation ein weiteres Mal voller Versprechen war, ohne konkrete Zahlen oder Modelle wie den Cybertruck.

Auch das Thema KI kam in einer neuen, zum KI-Day noch verbesserten, Präsentation zur Sprache, konnte aber nicht in den Fokus gerückt werden. Da Tesla seit Jahresanfang gut 80 Prozent gestiegen ist, scheint der fünf Prozent Abverkauf zwar nicht allzu heftig, für Tesla Aktionäre ist dieser aber definitiv eine Enttäuschung, die bis zu den nächsten Quartalszahlen nachwirken kann.

Lesen Sie auch: Cathie Wood mit weiteren Großeinkäufen – Diese Aktien kauft und verkauft sie