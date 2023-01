Nach den jüngsten Quartalsergebnissen sprang die Aktie des E-Auto-Pioniers an. Börsianern gefiel neben den Zahlen der vergangenen Monate vor allem der Blick nach vorn.

Tesla plant für 2023, rund 1,8 Millionen Autos zu produzieren. Chef Elon Musk zufolge könnte das Unternehmen in diesem Jahr aber sogar bis zu zwei Millionen Autos verkaufen. Im Vorjahr waren es 1,37 Millionen gewesen. Musk wusste zudem von einer weiterhin hohen Nachfrage zu berichten: Die Bestellungen würden die Produktion im Verhältnis zwei zu eins übersteigen.

Teurer Preiskampf

Ein Grund dafür: Zuletzt hatte das Unternehmen im wichtigsten Automarkt China und anderen Regionen die Preise für seine Modelle gesenkt. So ist in Deutschland die Basisversion des Modell 3 rund zwölf Prozent günstiger zu haben als noch im Dezember, kostet nun ähnlich viel wie beispielsweise ein VW ID.3. Der Preiskampf mit der Konkurrenz, auch aus China, schlägt jedoch auf die Gewinne und hatte Sorgen um die Margen entfacht. Im vierten Quartal 2022 lag die Bruttomarge in Tesla‘s Automobilbereich mit 25,9 Prozent deutlich unter dem Vergleichswert des Vorjahresquartals (30,6 Prozent). Weitere Rabatte zu Lasten der Gewinne sind nicht auszuschließen.

Tesla: Besserung in Sicht

Dennoch gibt es leichte Entwarnung: Für das Gesamtjahr hatte das Unternehmen eine unternehmensweite Bruttomarge von 25,6 Prozent gemeldet und lag damit sogar leicht über Vorjahr. Analysten prognostizieren absehbar weitere Besserung: Das erste Quartal 2023 sei "so positioniert, dass es die Talsohle für das Jahr darstellt und die Margen sich im Laufe des Jahres schrittweise verbessern“, schrieb Analyst Emmanuel Rosner in einem Bericht. Hinzu kommt: Im Gegensatz zu manchen Konkurrenten könnte Tesla dank seiner Margen noch an der Preisschraube drehen. Viele andere Autobauer erreichen hingegen mit ihren Batterie-elektrischen Autos nicht oder gerade so die Gewinnschwelle.

Für den 1. März ist bei Tesla ein Investorentag geplant. Dort soll es unter anderem um die Fahrzeugplattform der nächsten Generation gehen. Berichten nach könnte es sich dabei um ein preisgünstigeres Fahrzeug handeln. Dieses würde den adressierbaren Markt für Tesla erweitern und in die aktuelle Strategie passen, auf hohe Verkaufszahlen zu setzen.





Fazit zur Tesla-Aktie

Die bisherige Einschätzung hat Bestand: Tesla ist im Markt für Elektroautos gut positioniert. Auch Analysten sehen mehrheitlich weiteres Aufwärtspotenzial. Dennoch ist die Bewertung weiterhin hoch und die Kursentwicklung könnte durch die polarisierende Persönlichkeit Elon Musk an der Spitze volatil bleiben. Für Mutige.

