Trotz Krise halten die wirklich vermögenden Investoren weiterhin an einigen Aktien fest. Vor allem diese fünf Titel aus dem amerikanischen Dow-Jones-Index sind bei den vermögendsten Aktionären beliebt. Ist es hier auch Zeit für Anleger einzusteigen?

Dem großen Geld an den Kapitalmärkten zu folgen kann keineswegs schaden, denn vor allem in Krisen wandert das “Smart-Money” in ganz bestimmte, sichere Aktien, während breite Märkte in die Bredouille geraten.

Bei diesen fünf Aktien sind Milliardäre gerade heftig investiert

Aus diesem Grund hat die Plattform Insidermonkey nun auch eine Auswertung über den Dow-Jones-Index gefahren und ermittelt, welche fünf Aktien Milliardäre besonders oft halten. Grund genug für Anleger sich das Ergebnis einmal genauer anzuschauen und vielleicht die ein oder andere Investmentidee zu finden:

Platz 5: Walmart (aktuell halten 20 Milliardäre diese Aktie)

Den fünften Platz auf der Liste belegt dabei der Einzelhändler Walmart. Dieser zeigt sich aufgrund seiner schieren Größe bisher auch fester und resistenter als etwa der Konkurrent Target. Auch in einer schweren Rezession sollte Walmart als günstiger Anbieter von Lebensmitteln zudem weiter eine große Menge an Kunden haben.

Platz 4: Visa (aktuell halten 24 Milliardäre diese Aktie)

Eine ebenfalls komplett konjunkturabhängige Kundenbasis hat der Zahlungsdienstleister Visa. Unter anderem deshalb und wegen des Duopols mit Mastercard sind hier auch aktuell 24 Milliardäre investiert.

Platz 3: UnitedHealth Group (aktuell halten 25 Milliardäre diese Aktie)

Mit UnitedHealth auf Platz drei findet sich eine weitere sehr konservative Aktie auf der Liste. Der größte Versicherer der Welt ist vor allem in den USA im Bereich der Krankenversicherungen tätig. Da es in den USA kaum ein soziales Auffangnetz gibt, sparen Kunden deswegen auch in Krisen lieber an anderen stellen als an der Gesundheit.

Platz 2: Salesforce (aktuell halten 26 Milliardäre diese Aktie)

Der vielleicht spannendste Wert auf dieser Liste findet sich aber mit Salesforce auf dem zweiten Platz. Bei dem CRM-Anbieter läuft es operativ noch nicht ganz rund, aber aktivistische Investoren drängen hier auf den Turnaround. Dementsprechend könnte das “Smart-Money” hier durchaus auch auf marktneutrale Renditen setzen.

Platz 1: Microsoft (aktuell halten 33 Milliardäre diese Aktie)

Die allerdings mit Abstand am häufigsten gehaltene Aktie ist laut der Auswertung Microsoft mit 33 investierten Milliardären. Tatsächlich zeigt sich der Softwarekonzern bisher als sehr krisenresistent und könnte durch KI in den kommenden Jahren noch stärker wachsen.

