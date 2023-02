Kürzlich wurden in den USA zwei neue Fonds aufgelegt, die die Top-Holdings der besten Trader der Welt enthalten. Doch welche Positionen enthalten diese? Und welche davon sind besonders spannend?

Sie sitzen nicht an der WallStreet, nicht in Frankfurt und nicht in Omaha und sind trotzdem die besten Trader der Welt. Die Rede ist nicht von Coaches, die Ihnen auf YouTube “Passives Einkommen mit Forex-Trading” verkaufen, sondern von den US-Kongressabgeordneten.

Diese schlagen nämlich seit Jahren durch ihre Trades konstant den Markt, auch wenn diese natürlich offiziell keinerlei Insiderinformationen für ihre Geldanlage nutzen dürfen.

Zwei neue Fonds

Trotzdem ist diese starke Performance schon überraschend, weshalb nun in den USA zwei neue Fonds aufgelegt werden, welche es jeweils zur Absicht haben, die Trades der Kongressabgeordneten und ihre Top-Holdings abzubilden.

Einen Unterschied zwischen beiden gibt es allerdings trotzdem, da der eine sich rein auf die demokratischen, der andere rein auf die republikanischen Abgeordneten bezieht. Namentlich ist es der Unusual Whales Subversive Democratic ETF und der Unusual Whales Subversive Republican ETF.

Zum Start beider Fonds zeigte sich Portfolio-Manager Christian Cooper optimistisch:

“Eine schnelle Online-Suche zeigt, wie die Mitglieder des Kongresses im Vergleich zum Rest des Marktes abschneiden. Der Kongress hat den Markt übertroffen und den SP500-Index in den Jahren 2021 und 2022 geschlagen. Wir glauben, dass die Mitglieder des Kongresses über mehr Informationen verfügen als der Rest von uns, und wenn sie mit diesen Informationen handeln können, sollten wir in der Lage sein, dasselbe zu tun, und jetzt dürfen wir es auch”.

Das Beste aus beiden Welten

Doch welche Beteiligungen halten die Kongressabgeordneten am häufigsten? Bisher ist die Top-3 beider ETFs bekannt, welche allerdings bisher noch keine UCITS Zulassung besitzen.

So halten die Demokraten folgende Top-3:

3. Alphabet

2. Amazon

1. Microsoft

Die Republikaner dagegen:

3. Energy Transfer

2. Microsoft

1. Magellan Midstream Partners

Besonders Microsoft als Top-Position in beiden Fonds könnte sehr spannend sein, da dann wohl beide Seiten keine Regulierung anstreben. Anleger sollten sich für eventuelle Spekulationen aber vor allem die republikanischen Werte anschauen, sollte es zu einem Machtwechsel in den Vereinigten Staaten kommen.

