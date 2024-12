Die Nvidia-Aktie liegt dieses Jahr wieder enorm im Plus. Doch gibt es womöglich Kandidaten, bei denen nächstes Jahr sogar ein noch größeres Wachstum drin sein könnte?

Die beeindruckende Erfolgsgeschichte von Nvidia scheint einfach nicht abzubrechen. Seit Jahresbeginn ist die Aktie bereits wieder enorm gestiegen – und das nach einem satten Kursanstieg von ebenfalls mehr als 200 Prozent im Vorjahr.

Bisher hat der Chip-Gigant in jedem Quartalsbericht die Erwartungen übertroffen und die Anleger begeistert.

Erst dieses Jahr wurde Nvidia sogar in den legendären Dow Jones Industrial Index aufgenommen, und die Nachfrage nach der neuesten Chipserie „Blackwell“ ist so enorm, dass sie bereits für die kommenden Monate komplett ausverkauft ist.

Kein Wunder also, dass die Aktie steigt und steigt. Anleger, die die Gelegenheit dieses Jahr verpasst haben oder auf der Suche nach einer weiteren sind, können sich freuen: Denn womöglich wartet diese bereits um die nächste Ecke.

Fan von KI? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf einige der besten Kandidaten der Branche setzt

Diese Aktien könnten nächstes Jahr sogar die Performance von Nvidia übertreffen

Doch welche Kandidaten haben das Zeug, nächstes Jahr sogar besser als die Nvidia-Aktie zu performen? Klar: in die Zukunft schauen kann niemand, sich ihr mit unterschiedlichsten Methoden jedoch etwas anzunähern, ist sehr wohl möglich.

Wir haben hierfür eine eher unkonventionelle Methode gewählt. Denn wir befragten eine künstliche Intelligenz (KI). Diese verfügt in der Regel über eine riesige Datenbasis und kann bei ihren Entscheidungen eine Vielzahl an Informationen und Faktoren miteinbeziehen. Dafür wandten wir uns an die wohl bekannteste KI, ChatGPT von OpenAI, in der neuen Premium-Version GPT-4o.

Wir fragten den Chatbot ganz direkt: Die Nvidia-Aktie liegt dieses Jahr bereits stark im Plus. Welche Aktien könnten nächstes Jahr eine mindestens genauso gute Performance erzielen, wenn nicht sogar eine noch bessere?

ChatGPT: Die beeindruckende Performance der Nvidia-Aktie im Jahr 2024 hat viele Anleger auf der Suche nach potenziellen Wachstumsaktien für das kommende Jahr inspiriert. Obwohl es schwierig ist, zukünftige Kursentwicklungen mit Sicherheit vorherzusagen, identifizieren Experten mehrere Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial für 2025:

1. BioNTech SE: Das deutsche Biotechnologieunternehmen, bekannt für seinen COVID-19-Impfstoff, investiert intensiv in mRNA-Technologien zur Behandlung von Krebs und anderen Krankheiten. Diese Innovationen könnten zu erheblichen Umsatzsteigerungen führen.

2. Palantir Technologies Inc.: Als führender Anbieter von Datenanalyse-Software, insbesondere für Regierungsbehörden, profitiert Palantir vom wachsenden Bedarf an Big-Data-Lösungen. Die zunehmende Digitalisierung und der Fokus auf Datenanalyse könnten das Wachstum des Unternehmens weiter vorantreiben.

3. Okta Inc.: Spezialisiert auf Identitäts- und Zugriffsmanagement, bietet Okta Sicherheitslösungen für Unternehmen. Mit der steigenden Bedeutung von Cybersicherheit und dem Trend zu Remote-Arbeit steigt die Nachfrage nach solchen Dienstleistungen.

4. Meta Platforms Inc.: Ehemals Facebook, investiert Meta stark in das Metaverse und Virtual-Reality-Technologien. Diese neuen Geschäftsbereiche könnten in den kommenden Jahren zu signifikantem Wachstum führen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, BioNTech, Palantir Technologies.