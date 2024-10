Eine Aktie, die in ein paar Jahren sogar den Wert des berühmten Tech-Giganten Apple übersteigen könnte? Eine künstliche Intelligenz prognostiziert, welcher Titel es schaffen könnte – Anleger haben sie nicht unbedingt auf dem Schirm.

Seit Jahren ist Apple hier unangefochten die Nummer eins: als wertvollstes Unternehmen der Welt. Zugegeben: Kurzfristig wurde der iPhone-Gigant auch mal von Aktien wie Microsoft oder Nvidia überholt. Dennoch schaffte es Apple immer wieder, den Thron zurück zu erobern.

Derzeit hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von sagenhaften 3,46 Billionen US-Dollar. Auf Platz zwei folgt Microsoft mit 3,18 Billionen, auf Platz drei Nvidia mit 2,97 Billionen. 2010 hatte übrigens noch das Energie-Unternehmen Exxon Mobil den Spitzenrang inne. Im Jahr 2000 war es Microsoft und Apple war hier damals nicht einmal unter den Top 20.

Es wäre zu schön, um wahr zu sein: Schon jetzt zu wissen, welches Unternehmen zukünftig sogar wertvoller als Spitzenreiter Apple sein könnte. Es stimmt: Niemand kann die Zukunft genau vorhersehen. Sich ihr mit unterschiedlichen Methoden anzunähern, ist aber wohl möglich.

KI prophezeit: Diese Aktie könnte bis 2030 wertvoller als Apple sein – hätten Sie’s gedacht?

Eine Möglichkeit ist es etwa, sich an eine Künstliche Intelligenz (KI) zu wenden. Denn diese verfügt in der Regel über eine riesige Datenbank und kann bei ihren Entscheidungen daher eine Vielzahl an Informationen berücksichtigen.

Für das Zukunfts-Vorhersage-Experiment wandten wir uns an eine der wohl bekanntesten KIs: den Chatbot ChatGPT von OpenAI. Hierfür verwendeten wir die Premium-Version GPT4.

Wir fragten den Chatbot also ganz direkt: Welche Aktie, die man bisher noch nicht so auf dem Schirm hat, könnte bis 2030 wertvoller sein als Apple?

Anmerkung der Redaktion: Wir wiesen die KI hierbei bewusst an, uns eher unbekanntere Aktien zu nennen, da die Wahrscheinlichkeit sonst groß wäre, offensichtliche Aktien wie etwa Microsoft, Nvidia und Co. zu erhalten. Auch hier ist es nicht sicher, dass diese Aktien tatsächlich wertvoller als Apple sein werden, es ist aber durchaus möglich, da sie schon jetzt in den oberen Rängen rangieren und beide vielversprechende Produkte und Dienstleistungen anbieten, deren Geschäft sich durch den Einsatz von KI zukünftig nur noch mehr vergrößern könnte.

Doch welche Aktien hätten ebenfalls das Zeug dazu, bis 2030 größer als Titelverteidiger Apple zu sein?

ChatGPT: Eine Aktie, die bisher weniger im Rampenlicht steht, aber das Potenzial hat, bis 2030 stark an Wert zu gewinnen, ist ASML Holding (ASML). ASML ist ein niederländisches Unternehmen, das hochentwickelte Maschinen zur Herstellung von Halbleitern produziert, insbesondere sogenannte EUV-Lithografiesysteme (Extreme Ultraviolet). Diese Maschinen sind entscheidend für die Produktion der fortschrittlichsten Chips, die in fast allen modernen Technologien von Smartphones bis hin zu Künstlicher Intelligenz und autonomen Fahrzeugen verwendet werden.

Warum ASML Potenzial hat, langfristig wertvoller zu werden:

1. Marktmonopol: ASML hat praktisch ein Monopol auf die EUV-Technologie, die für die Herstellung der modernsten Mikrochips erforderlich ist. Die Nachfrage nach diesen Chips wird mit der wachsenden Bedeutung von KI, 5G, Cloud-Computing und dem Internet der Dinge (IoT) weiter steigen.

2. Technologischer Vorsprung: ASML hat enorme technologische Hürden überwunden, um diese Maschinen zu entwickeln, und das macht es extrem schwer für andere Unternehmen, in diesem Bereich zu konkurrieren.

3. Wachsende Nachfrage nach Chips: Die Halbleiterindustrie wird in den nächsten Jahren weiter boomen, da immer mehr Geräte und Technologien auf Chips angewiesen sind, die mit ASML-Technologie hergestellt werden.

4. Globale Bedeutung: ASML spielt eine zentrale Rolle in den Lieferketten von Technologieunternehmen weltweit, einschließlich großer Chip-Hersteller wie TSMC und Samsung.

Sollte ASML seine technologische Führungsposition halten und die Nachfrage nach fortschrittlichen Chips weiter wachsen, hat das Unternehmen das Potenzial, bis 2030 in die Riege der wertvollsten Unternehmen der Welt aufzusteigen.





Auch die Analysten scheinen überzeugt: Die deutliche Mehrheit rät zum Kaufen und sieht mit einem Kursziel von derzeit 1.212 US-Dollar im Durchschnitt eine Kurschance von rund 50 Prozent.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

