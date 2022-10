Jamie Dimon, Chef von JP Morgan, sagt, dass die nächste Rezession unmittelbar bevorstehe. Zudem sieht er den nächsten Crash am Aktienmarkt voraus, den die Rezession auslösen dürfte.

„Dies sind sehr, sehr ernste Dinge, von denen ich denke, dass sie die USA und die Welt wahrscheinlich vorantreiben werden – ich meine, Europa befindet sich bereits in einer Rezession – und sie werden die USA wahrscheinlich in sechs bis neun Monaten in eine Art Rezession stürzen ," sagt Jamie Dimon. Dabei sieht er vor allem die galoppierende Inflation, die starken Zinsanhebungen, die Invasion Russlands in der Ukraine und die Straffung der Geldpolitik seitens der Fed als Gründe für die Rezession.

Die Rezession dürfte die Märkte um weitere 20 Prozent einstürzen lassen

Zudem warnt der JP Morgan Chef davor, dass der S&P 500 nochmals um 20 Prozentpunkte abstürzen könnte. Dimon erklärt, dass der US-Aktienmarkt "locker weitere 20 Prozent" verlieren könne und dass diese "viel schmerzhafter als die ersten 20 Prozent" sein werden.

Spannend sind Dimons Worte vor allem vor dem Hintergrund, dass die großen US-Indizes bereits alle im Bärenmarkt notieren und damit schon jetzt mehr als 20 Prozent zu ihren Hochs verloren haben. Außerdem startet am Freitag die Berichtssaison des dritten Quartals mit den großen US-Banken. Anleger dürften nun noch gespannter auf diese Zahlen schauen.