Am Dienstag hat Vonovia in aller früh Quartalszahlen präsentiert und damit Anleger überrascht. Ist diese Meldung nun der Beginn des endgültigen Turnarounds bei dem bisher angeschlagenen DAX-Konzern?

Am Dienstag um 07:00 Uhr legte Vonovia seine Quartalszahlen für die ersten drei Monate des Jahres 2024 vor. Nach dem Milliardenverlust im Vorjahr, der die Aktie deutlich nach unten gerissen hatte, waren Anleger vorsichtig ob der kommenden Meldungen. Doch tatsächlich konnte der Immobilienkonzern auf ganzer Linie überzeugen.

Turnaround bei DAX-Konzern Vonovia?

So lieferte Vonovia nach dem Milliardenverlust im Gesamtjahr 2023 im Q1 2024 unter dem Strich einen Gewinn ab. Der Überschuss lag bei 335,5 Millionen Euro und ist primär dem stabil bei 83,7 Milliarden Euro gebliebenen Immobilienportfolio zu verdanken.

"Die Talsohle bei der Wertentwicklung ist praktisch greifbar", hieß es im Zuge dessen vom Konzern, was Anleger am Dienstag frohlocken ließ. Außerdem kündigte man an, sich ab 2025 wieder auf die Steigerung der Erträge zu konzentrieren.

Ebenfalls positiv: Vonovia konnte die Mieten im Q1 weiter steigern. Ende März lag der durchschnittliche Quadratmeter bei 7,78 Euro und damit 3,2 Prozent höher als im Vorjahr.

Vonovia-Aktie im Aufwind

Angesichts dieser positiven Nachrichten schoss die Aktie auf der außerbörslichen Handelsplattform Lang & Schwarz bis 8:00 Uhr um zwei Prozent nach oben. Dürften keine negativen Meldungen oder ein Umschwenken in der Marktstimmung am Dienstag zu sehen sein, könnte die Aktie im Verlauf des Handelstages deutlich anziehen.

Insbesondere die 100-Tage-Linie bei 26,70 Euro und den letzten Widerstand bei 27,50 Euro sollten Anleger dabei im Augen behalten. Fallen diese Marken, so kann es für die Aktie schnell deutlich nach oben gehen.

Ist das der Turnaround für die Vonovia-Aktie?

Ob dies schon die Trendwende bei der Vonovia-Aktie ist oder dem Konzern noch einige dunkle Quartale bevorstehen, ist nicht absehbar – sicher ist allerdings, dass die Zeichen für einen Turnaround bei dem Immobilienkonzern nach diesen Nachrichten deutlich besser stehen.

Übrigens: BÖRSE ONLINE empfiehlt Vonovia bereits seit März mit Kursziel 30 Euro zum Kauf. Der Konsens der Analysten ist ähnlich optimistisch und sieht Potenzial bis auf 30,66 Euro.

