Die Aktie von Vonovia konnte am Mittwoch und Donnerstag so kräftig zulegen, wie schon lange nicht mehr. Nun ergeben sich Chancen für das Papier, die sich Anleger vor Wochen nicht hätten träumen lassen. Zeit zum Einstieg?

Noch vor wenigen Wochen hatte die Aktie von Vonovia die Tiefstkurse bei 15 Euro im Blick, inzwischen ist die Aktie des Wohnungskonzerns allerdings schon wieder knapp unter der Marke von 20 Euro angekommen und könnte diese das erste Mal seit März wieder übersteigen.

Doch was ist es, was die Aktie momentan so stark antreibt? Und welche Chancen ergeben sich jetzt für Anleger?

Kluges Schuldenmanagement offenbart ungeahnte Chancen

Ursächlich für den deutlichen Anstieg der Aktie ist vor allem das kluge Schuldenmanagement des Konzerns. Zwar besteht durch die Verwerfungen an den Zinsmärkten weiterhin das Risiko einer Überschuldung, doch Vonovia macht die richtigen Schritte, um dies zu vermeiden.

So kaufte das Unternehmen kürzlich eine zu 0 Prozent Zins begebene Anleihe im Wert von einer Milliarde für 892 Millionen Euro zurück und vermied so eine Rückzahlung eines dreistelligen Millionenbetrages am Ende der Fälligkeitsfrist.

Zudem hat das Management auch ganz offen angekündigt eine Kapitalerhöhung vermeiden zu wollen, weswegen Teile des eigenen Portfolios an andere Investoren oder an Gemeinden verkauft worden sind.

Aus diesen Gründen ist laut Vonovias Führung die Liquidität für den Schuldendienst bis Ende 2024 gesichert, was dem Titel jetzt wieder einiges an Potenzial gibt.

Vonovia-Aktie jetzt interessant?

Aktuell hat die Aktie nämlich auch im Chart die 100-Tage-Linie überquert und hat nun keinen Widerstand mehr vor der psychologisch wichtigen Marke von 20 Euro.

Im Zuge der guten Nachrichten und dem absehbaren Ende der Zinserhöhungen in den USA und der EU könnte diese Blockade durchbrochen werden, sodass es für den Titel weiter in Richtung 200-Tage-Linie bei 22 Euro gehen könnte.

Aber auch langfristig bleibt die Aktie als Turnaround-Story interessant und bei einer Aufhellung des Marktumfeldes könnte es hier sicherlich noch viel höher für das Papier gehen.

Mehr Informationen zur Vonovia-Aktie erhalten Sie hier

Lesen Sie auch:

Wohnimmobilienpreise fallen weiter – jetzt Aktien von Vonovia und eigene Immobilie verkaufen?

Oder:

Bei Immobilien jetzt im Osten zugreifen?