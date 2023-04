Die Zeiten sind schwierig – warum also jetzt nicht an erfolgreichen Investoren orientieren? In diese drei Aktien haben vor Kurzem Warren Buffett, Bill Gates oder Michael Burry investiert. Sind sie auch für Anleger einen Blick wert?

Während immer mehr sogenannte Experten vor einem Crash an den Märkten warnen, kaufen die wirklich vermögenden Investoren weiter Aktien und selbst Perma-Bären wie Michael Burry schlagen bei einigen Werten zu.

So investieren Warren Buffett, Bill Gates, Michael Burry

Grund genug also für Anleger sich die Titel, die die drei Börsen-Gurus gekauft haben, einmal näher anzuschauen, um sich hier auch vielleicht Inspiration für das eigene Portfolio zu holen. Bei diesen drei Aktien haben Warren Buffett, Bill Gates und Michael Burry in der jüngeren Vergangenheit zugeschlagen:

Warren Buffett: Paramount Global

Mit Blick auf ein kürzliches Investment des Orakel von Omaha fällt auf: hier ist trotz Krise keine Änderung des Anlagestils in Sicht. Buffett setzt auch mit Paramount Global wieder auf eine günstig bewertete Value-Aktie.

Konkret handelt es sich hierbei um ein Medienunternehmen aus den USA, welches aktuell den Umbau vom klassischen Fernsehsender zum Streaming-Service wagt und das bisher sehr erfolgreich. Trotzdem ist die Aktie immer noch nur mit einem KGV von 11 bewertet und weist zudem eine Dividendenrendite von 3,9 Prozent aus, was besonders attraktiv für Value-Investoren scheint.

Michael Burry: Alibaba

Ganz anders sieht es bei Crashprophet Michael Burry aus, der zwar Anlegern gerne mal zum Verkauf aller Aktien rät, aber selbst bei Alibaba zugeschlagen hat.

Der chinesische E-Commerce Riese ist nämlich nicht nur seit dem Abbau des Bewertungsprämiums für Investoren attraktiv, sondern auch weil der Konzern sich aufspalten will und damit interessante Wachstumstreiber wie die Cloud unabhängig vom zyklischen Geschäft des Riesen an die Börse bringen könnte. Dazu entgehen die kleineren Einheiten der Regulierung und machen den Titel daher für Anleger attraktiv.

Bill Gates: Danaher

Wer aber weder Value-Aktien noch spekulative Tech-Titel in dieser Marktphase im Portfolio haben will, der könnte sich mit Bill Gates Investment Danaher deutlich wohler fühlen.

Hierbei handelt es sich um einen breit diversifizierten Player im Bereich Medizin und Technologie. Die Aktie ist zwar mit einem KGV von 23 etwas teuer, doch dafür bietet der Qualitätstitel Anlegern die Chance auf Stabilität und Sicherheit im eigenen Portfolio.

