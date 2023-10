Warren Buffett und Berkshire Hathaway haben jüngst wieder bei einer bekannten Aktie zugeschlagen. Warum Berkshire Hathaway erneut in Occidental Petroleum investierte.

Wie Yahoo Finance berichtet, kauften Warren Buffett und Berkshire Hathaway für 246 Millionen Dollar erneut Aktien des Öl-Unternehmens Occidental Petroleum. Dieses Mal kamen 3,9 Millionen neue Aktien von Occidental hinzu, die Buffett in dieser Woche kaufte. Damit gehen die Gerüchte über eine Mega-Übernahme in die nächste Runde. Die Aktie von Occidental Petroleum zog um rund 2 Prozent bis auf knapp über 60 Euro an.

Warren Buffett und Berkshire Hathaway kaufen wieder Millionen Aktien von Occidental Petroleum

Interessant: Es war der erste Kauf von Occidental Aktien durch Warren Buffett seit vier Monaten. Zuletzt hatte der Investor am 28. Juni Papiere von Occidental Petroleum gekauft. Doch bereits in den Monaten vorher hatte Berkshire Hathaway schon riesige Bestände des Öl-Unternehmens aufgekauft und kommt somit aktuell auf insgesamt 228,1 Millionen Occidental-Aktien, welche rund 14,4 Milliarden Dollar wert sind und 25,8 Prozent der Unternehmensanteile ausmachen.

Schon in der Vergangenheit wurde gemutmaßt, dass Buffett das Öl-Unternehmen komplett übernehmen könnte. Nun hatte Warren Buffett länger keine Aktien des Unternehmens gekauft - vermutlich, weil der Preis der Aktie hoch war. Die meisten Aktien hatte Berkshire Hathaway in der Spanne von 55 bis 60 Dollar gekauft. Nun mussten rund 63 Dollar je Aktie gezahlt werden. Doch vermutlich kam Buffett etwas in Zugzwang, weil es aktuell riesige Übernahmen im Energiesektor in den USA gibt.

Die Berkshire Hathaway Aktie kümmerte der Deal indes nicht so wahnsinnig. Das Papier korrigierte zuletzt mit den Börsen, befindet sich aber immer noch im Aufwärtstrend und weiter komfortabel über der 200-Tage-Linie. Anleger können beide Aktien vorsichtig weiter kaufen, behalten aber die wackeligen Börsen im Blick und begrenzen Risiken.

Und lesen Sie auch: Warren Buffett und Goldman Sachs sind sich einig: Diese Immobilien-Aktie sollten Sie jetzt kaufen

oder: 10 Prozent Zinsen p.a. mit der Deutschen Post verdienen – So sichern Sie sich die Zins-Alternative