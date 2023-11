Plus 50 Prozent in nur wenigen Tagen! Eine Aktie bescherte der Investorin Cathie Wood gerade die wohl erfolgreichste Woche seit langem. Um welches Unternehmen es sich handelt und ob Sie jetzt noch einsteigen sollten

Cathie Wood hat allen Grund zur Freude: Mit ihrem Flaggschiff-ETF, dem ARK Innovation ETF, hat sie gerade die wohl erfolgreichste Woche aller Zeiten hinter sich. Denn „Investors.com“ fiel auf, dass die 67-jährige eine Aktie im Portfolio hat, die vergangene Woche in nur wenigen Tagen über 50 Prozent zulegte.

Cathie Woods Ark Innovation ETF legte so in nur wenigen Tagen zwischen Ende Oktober und Anfang November rund 20 Prozent zu. Seit Jahresanfang liegt der ETF über 30 Prozent im Plus. Damit schlägt er den S&P 500 deutlich.

Mit dieser Aktie konnte Cathie Wood gerade einen riesigen Erfolg einfahren

Insgesamt konnten die Aktien ihres Ark Innovation ETFs vergangene Woche allesamt überzeugen. So legten etwa Coinbase, Block, DraftKings, Crispr Therapeutics, Shopify, Intellia Therapeutics, Beam Therapeutics und Palantir alle über 20 Prozent zu, wie Investors.com beobachtete. Dafür waren unter anderem Quartalsberichte und weitere positive Nachrichten verantwortlich. Doch eine Aktie stach dabei besonders hervor: Roku. Die Streaming-Aktie schoss in nur wenigen Tagen um über 50 Prozent nach oben.

Roku ist ein bekannter Name im Streaming-Geschäft, muss sich um die Konkurrenz zwischen Netflix, Disney & Co. aber keine Gedanken machen. Denn das Unternehmen bietet eine Plattform, die unterschiedliche Streaming-Services übersichtlich bündelt und so eine Lösung für die ständig wachsende Anzahl von Anbietern schafft. Mit Roku ist es nicht mehr nötig, mühsam alle Dienste durchzusuchen, um einen bestimmten Film zu finden. Stattdessen stellt Roku die Infrastruktur bereit, die verschiedene Dienste nahtlos integriert. Roku vertreibt auch passende Geräte wie Smart TVs oder Streaming-Sticks, die das Streaming-Erlebnis noch weiter verbessern. Darüber hinaus können Nutzer über Roku nicht nur Filme ansehen, sondern auch Videospiele spielen, wodurch das Unternehmen seine Reichweite noch weiter ausbaut.

Sollte man jetzt noch in Cathie Woods neue Lieblings-Aktie Roku einsteigen?

Der rasante Kursanstieg von Roku liegt vor allem an dem hervorragenden Quartalsergebnise, das der Streaming-Anbieter lieferte. Denn er übertraf sowohl beim Umsatz, dem Ebitda (Gewinn vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen) und den Nutzerzahlen alle gesetzten Ziele. Auch der Kommentar des Managements zu einem sich stabilisierenden Werbemarkt schien die Anlegerherzen zu erfreuen. Zahlreiche Analysten hoben in diesem Zuge ihre Kursziele für die Roku-Aktie. JP Morgan etwa setzt das Kursziel bei 100 Dollar, Needham und Wedbush ebenso. Das würde aktuell einer Kurschance von 20 Prozent entsprechen. Doch im Durchschnitt ist mit einem Kursziel von 84,98 Dollar aktuell nicht mehr viel bei der Aktie zu holen.

Allerdings: Laut Grand View Research soll der weltweite Markt für Video-Streaming bis 2030 jedes Jahr im Durchschnitt noch rund 21,5 Prozent wachsen. Von diesem Markt könnte Roku profitieren als ein Anbieter, der sich um die wachsende Streaming-Konkurrenz nicht nur keine Sorgen machen muss, sondern sogar von ihr profitieren kann.

Lesen Sie auch: Cathie Wood kauft im Oktober immer und immer wieder Aktien dieser Biotech-Firma

Oder: Cathie Wood prophezeit dieser Aktie 1000 Prozent Kurspotenzial – unter einer Voraussetzung

KI ist der neue Super-Markt an der Börse – das hat zuletzt vor allem der Chatbot ChatGPT unter Beweis gestellt. Eindrucksvoll zeigte die Anwendung: Die Möglichkeiten, KI einzusetzen, sind schier grenzenlos. Laut Studien soll künstliche Intelligenz das weltweite Bruttoinlandsprodukt bis 2030 um 15,7 Billionen US-Dollar erhöhen können. Entsprechend hart umkämpft ist der Markt.

Die Redaktion von BÖRSE ONLINE macht den Megatrend jetzt per Index investierbar. Der Aktienkorb des Künstliche Intelligenz Index enthält 19 aussichtsreiche Aktien, die mittelbar oder unmittelbar vom Megatrend KI profitieren und sich daher für ein Investment in die bahnbrechende Technologie eignen. Zu den attraktiven Werten zählen unter anderem Alphabet, Amazon, Shutterstock, Veritone, C3AI, Nvidia oder Microsoft. Alle Aktien im Index sind gleich gewichtet.