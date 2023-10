Vom Krieg in Israel und der Ukraine bis hin zur Rezession: aktuell gibt es viele schwarze Schwäne, die einen Crash auslösen können. Doch egal, wie stark es an den Märkten bergab geht – diese sieben Dividendenaktien sollten Sie auf jeden Fall kaufen.

Egal, wie stark die Märkte noch fallen werden – einige Aktien kann man immer kaufen und besonders dann, wenn sie um 25, 35 oder vielleicht sogar 50 Prozent durch einen Crash reduziert werden. Das liegt vordergründig an der Robustheit dieser Unternehmen, die schon verschiedene Krisen überstanden haben.

7 Dividendenaktien, die Sie kaufen sollten

Deswegen sollten Anleger auf diese sieben Dividendenaktien ein Auge haben, vorwiegend dann wenn es mit den Börsen deutlich nach unten geht:

Procter & Gamble (Dividendenrendite: 2,6 Prozent)

Erster Wert ist der Basiskonsumgüterhersteller Procter & Gamble, der unter einigen der bekanntesten Marken im Sektor Produkte des täglichen Bedarfs vertreibt.

Diageo (Dividendenrendite: 2,6 Prozent)

Starke Marken hat auch Diageo zu bieten. Der Spirituosenkonzern aus Großbritannien ist einer der größten und wichtigsten Produzenten von alkoholischen Getränken auf der ganzen Welt.

LVMH (Dividendenrendite: 2,0 Prozent)

Ebenfalls in die Riege der Weltmarktführer fällt der Luxuskonzern LVMH, der sich durch sein Portfolio an Mode, Alkohol und anderen schönen sowie ausgesprochen teuren Dingen an die Spitze der Nahrungskette geschwungen hat.

Allianz (Dividendenrendite: 5,3 Prozent)

Aber auch in Deutschland gibt es Dividendenwerte, die in jeder Krise bestehen können. Einer davon ist die Allianz – einer der größten Versicherer und auch Vermögensverwalter überhaupt.

Lockheed Martin (Dividendenrendite: 3,0 Prozent)

Profiteur vieler Krisen ist dagegen der Rüstungskonzern Lockheed Martin, der die gesamte westliche Welt beliefert, gleichzeitig aber auch einer der größten Anbieter im Bereich der Raumfahrttechnik ist.

J.P. Morgan (Dividendenrendite: 2,9 Prozent)

Auch interessant in jeder Krise ist die Aktie von J.P. Morgan, einer der einflussreichsten und größten Banken der Welt. Gerade in der letzten Bankenkrise hat das Geldhaus sein wahres Potenzial gezeigt und die Krise mehrfach zum eigenen Vorteil genutzt.

McDonalds (Dividendenrendite: 2,7 Prozent)

Und auch die siebente Aktie ist ein Titel, bei dem zumindest in der Vergangenheit in jeder Krise ein Kauf lohnte, nämlich bei McDonalds. Denn der Fast-Food-Anbieter ist ein beständiger Compounder und deswegen zu einem ordentlichen Rabatt keinesfalls zu verschmähen.

Aktien für die Ewigkeit gesucht?

Übrigens: diese Aktien sind auch teilweise in unseren Indizes Aktien für die Ewigkeit und Globale Dividendenstars enthalten. Werfen Sie hierrauf einen genaueren Blick und investieren Sie breit diversifiziert in Qualitätstitel.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über alle in der Publikation angesprochenen Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können.