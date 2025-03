Zum Wochenstart steht das geplante Finanzpaket im Fokus. Wie reagiert der DAX und welche Aktien stehen jetzt im Fokus?

Es geht bergauf zum Wochenstart: Der DAX liegt aktuell 0,6 Prozent im Plus und steht bei 23.119 Punkten. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,6 Prozent im Plus und steht bei 5.438 Punkten.

Am deutschen Aktienmarkt herrscht am Montag also weiter Optimismus vor den entscheidenden Abstimmungen über das historische Finanzpaket in Deutschland. Ein freundlicher Start des Handels an den US-Börsen sorgte im Tagesverlauf zusätzlich für etwas Rückenwind.

Den von US-Präsident Donald Trump angezettelten Zoll- und Handelsstreitigkeiten steht das historische Investitionspaket gegenüber, das in Deutschland am Dienstag zunächst im Bundestag und am Freitag im Bundesrat vor der Verabschiedung steht. In beiden Fällen gilt eine erforderliche Zweidrittelmehrheit als nicht garantiert. Auch das Bundesverfassungsgericht könnte das Vorhaben noch stoppen.

Anleger positionierten sich international auch bereits für den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der am Mittwoch erwartet wird. „Angetrieben werden die Kurse von aufflackernden Zinssenkungsphantasien nach den jüngsten Makro-Daten", kommentierte der Marktbeobachter Andreas Lipkow. Enttäuschende Einzelhandelsdaten aus den USA untermauerten laut dem Helaba-Ökonomen Ralf Umlauf die Erwartungen einer zukünftigen Lockerung.

Aktien von Bayer und Commerzbank beim DAX im Fokus

An die DAX-Spitze schaffen es heute die Aktien von Bayer und der Commerzbank mit einem Plus von je 2,6 Prozent und 2,4 Prozent.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Nach den Geschäftszahlen liege der Fokus wieder schwerpunktmäßig auf den Nachrichten zur Beilegung der Rechtsstreitigkeiten in den USA, schrieb Analyst Richard Vosser in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Im PCB-Bereich könnte es eine Entscheidung des Supreme Court frühestens im Mai geben, sie könne aber auch bis 2026 auf sich warten lassen. In der Glyphosat-Causa sei noch völlig offen, wann man mit der passenden Berufung vor dem obersten US-Gericht lande.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Commerzbank von 16,50 auf 22,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Krishnendra Dubey passte seine Schätzungen am Montag an jüngste Zins- und Konjunkturentwicklungen an. Er hält die Aktien für fair bewertet.

Die beiden Schlusslichter im DAX bilden von der Performance her die Aktien von Infineon und Symrise mit einem Minus von je einem und 1,6 Prozent.

