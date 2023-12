Sie sind die mächtigsten und einflussreichsten Aktien im DAX: SAP und Siemens. Zudem laufen beide Aktien gut. Doch auf welches Papier sollten Anleger jetzt setzen?

Mit 10,5 Prozent Anteil am DAX ist SAP der einflussreichste Wert im deutschen Leitindex. Jedes Prozent, welches die SAP-Aktie gewinnt oder verliert, sorgt alleine für eine Bewegung von 0,1 Prozentpunkten beim DAX. Und bei Siemens ist das nicht viel weniger: 8,75 Prozent Anteil hat der Industrie-Konzern am DAX. Zuletzt brachten beide Papiere auch schöne Renditen, doch auf welche Aktie sollten Anleger jetzt setzen?

SAP-Aktie bereits am Ende des Wachstums angelangt?

Im Jahr 2023 hat die SAP-Aktie um sehr starke 52 Prozent im Wert zugelegt und befindet sich somit in einem kräftigen Aufwärtstrend. 50-Tage-Linie und 200-Tage-Linie hat das Unternehmen weit hinter sich gelassen. Kurzfristig könnte es hier zu einer kleinen Korrektur kommen, auch weil die Analysten bei Bloomberg kein Kurspotenzial mehr sehen: Zwar raten zwei Drittel der Analysten zum Kauf, doch das durchschnittliche Kursziel liegt mit 137 Euro schon 6 Prozent unter dem aktuellen Kurs. BÖRSE ONLINE setzte aber das Kursziel jüngst erst von 145 Euro auf 165 Euro rauf und rät weiter zum Kauf.

Fundamental sieht es bei der SAP-Aktie auch weiter gut aus, allerdings nicht famos: Für 2024 liegt das KGV bei 24 und die Dividendenrendite bei 1,60 Prozent. Die Bewertung ist somit durchaus etwas höher. Der Gewinn je Aktie soll von 5,26 Euro in 2023 aber auf 6,15 Euro in 2024 steigen.

Und in den vergangenen 5 Jahren brachte die SAP-Aktie inklusive Dividende 76 Prozent Rendite. Beim DAX waren es nur 44 Prozent.

Doch wie sieht es bei der Siemens-Aktie aus?

Siemens-Aktie mit Comeback

Bei Siemens war das Jahr erst so gut gestartet, bevor es seit Sommer eine harsche Korrektur gab. Diese fand ihren Höhepunkt in dem Fiasko rund um die Tochter Siemens Energy. Teils wurde Siemens an einem Tag um 5 Prozent mit nach unten gerissen. Doch dann setzte die Erholung ein und beförderte die Siemens-Aktie innerhalb kurzer Zeit um rund 30 Prozent nach oben. Damit ist das Papier wieder über der 50-Tage-Linie und auch über der 200-Tage-Linie. Für die ganz große neue Euphorie sollte Siemens aber zunächst ein neues höheres Hoch bilden.

In den vergangenen 5 Jahren steht auch dank einer starken Dividende insgesamt eine Rendite von 94 Prozent zubuche. Damit schlug Siemens nicht nur den DAX sondern auch SAP deutlich.

Und auch für die Zukunft sehen die Analysten bei Bloomberg viel Potenzial: 92 Prozent der Analysten raten zum Kauf der Siemens-Aktie mit einem Kursziel von 181 Euro. Derweil rät BÖRSE ONLINE sogar zum Kauf mit einem Ziel von 200 Euro.

Fundamental ist Siemens dazu auch nicht teuer: Für 2024 steht ein KGV von 13,4 zubuche und eine Dividendenrendite von 3,43 Prozent. Der Gewinn je Aktie soll von 10,37 Euro in 2023 auf 11,47 Euro in 2024 steigen.

Doch für welche Aktie sollen sich Anleger jetzt entscheiden?

Zweikampf der DAX-Schwergewichte

Wir schlagen eine 60/40-Aufteilung für neu anzulegendes Kapital vor: 60 Prozent sollten in die Siemens-Aktie fließen, weil diese besser bewertet ist, eine höhere Dividende bietet und langfristig bislang besser abschnitt.

Die anderen 40 Prozent sollten in die SAP-Aktie investiert werden. Anleger beachten aber, dass es kurzfristig nach dem starken Kurssprung eine kleine Korrektur geben könnte. Langfristig dürfte auch SAP weiter deutlich wachsen, allerdings ist die Bewertung aktuell anspruchsvoller und die Analysten sehen momentan weniger Kurspotenzial.

