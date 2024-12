Ein ETF, mit dem man so gut wie nie verlieren kann, satte Gewinne einstreichen kann und auf den auch noch der Börsen-Altmeister Warren Buffett persönlich setzt – zu schön, um wahr zu sein? Keines Wegs! Das steckt dahinter.

Es ist gar nicht vielen Anlegern bekannt, doch tatsächlich schwört der wohl beste Investor der Welt, Warren Buffett (94), auf ETFs. Denn das „Orakel von Omaha“ ist eigentlich vor allem für seine sagenhaften Aktien-Schachzüge bekannt, durch die er seit mehreren Jahrzehnten den Markt schlagen kann.

Dennoch scheint er mindestens genauso überzeugt zu sein von der Alternative, ETFs. Bereits in einem Brief an die Aktionäre im Jahr 2013 erklärte er, dass es für Laien oft schwer sei, im Einzelnen auf die richtigen Aktien zu setzen. „Ein Querschnitt von Unternehmen“ sei hier die bessere Lösung. Und nicht nur das. Buffett verrät sogar, auf welchen ETF man dabei setzen sollte: „Ein kostengünstiger S&P 500 Indexfonds wird dieses Ziel erreichen“.

Doch warum ist Warren Buffett so begeistert von einem ETF auf den S&P 500?

Ein bekanntes Zitat von Warren Buffett lautet: „Wetten Sie niemals gegen Amerika“. Und der S&P 500 beherbergt nun mal die 500 größten Unternehmen der USA. Im Portfolio von Berkshire Hathaway befinden sich derzeit sogar gleich mehrere ETFs, die auf den Index setzen.

Das Geniale: Die Vergangenheit zeigt, dass man mit einem ETF auf den amerikanischen Index eigentlich so gut wie nicht verlieren kann. So zeigte eine Untersuchung des Marktanalyseunternehmens Crestmont Research, wie das Finanzportal „The Motley Fool“ einmal berichtete: Wer zwischen dem Jahr 1900 und 2022 zu einem beliebigen Zeitpunkt in einen Indexfonds des S&P 500 investiert und die Anlage für mindestens 20 Jahre gehalten hätte, so man Sie inklusive Dividenden immer Gewinn gemacht. Heißt konkret: Egal, wann Sie ab 1900 eingestiegen wären und auf welche Krise Sie auch hätten stoßen können: Wer seinen ETF für mindestens 20 Jahre lang gehalten hätte, hätte stets eine positive Gesamtrendite erzielt.

Doch wie viele Gewinne sind drin?

So machen Sie mit Warren Buffetts ETF aus 10.000 Euro innerhalb von 10 Jahren 100.000 Euro

Der S&P 500 hat in den vergangenen 20 Jahren eine durchschnittliche Performance von 8,1 Prozent pro Jahr erzielt. Davon ausgehend, dass der Index mindestens diese Performance auch in den kommenden Jahren beibehalten kann (Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz sollten das Wirtschaftswachstum erheblich ankurbeln), so lässt sich auch in den kommenden Jahren mit einem ETF auf den Index ein hübsches Sümmchen bei moderatem Risiko erzielen.

Natürlich kommt es bei der Anlage auf den individuellen Anlagehorizont und die finanziellen Mittel an. Wer beispielsweise einmalig 10.000 Euro in den ETF für zehn Jahre anlegt und zusätzlich jeden Monat 450 Euro in einen Sparplan davon einzahlt, der hätte bereits nach zehn Jahren eine hypothetische Rendite (Kosten und sonstige Gebühren im Beispiel unberücksichtigt, Gesamtbeitrag plus Gesamtrendite) von 103.266,88 Euro erzielt!

