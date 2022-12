Die Big-Short-Legende Michael Burry überrascht mit einer unerwarteten Ankündigung – was das mit Elon Musk zu tun hat und worauf sich Anleger jetzt freuen können. Von Jennifer Senninger

Michael Burry (51) ist an der Börse legendär: Einst sagte er die Finanzkrise voraus und wettete gegen den amerikanischen Häusermarkt – ging short. Viele hielten ihn deswegen für verrückt. Zu Zeiten der Finanzkrise machte er jedoch Millionen, während andere Mega-Verluste machten. Seine Geschichte ist so legendär, dass 2015 daraus sogar ein Oscar-prämierter Hollywood-Film namens „The Big Short“ entstand. Bis heute ist das Interesse von Anlegern an Michael Burry und seinen Einschätzungen zum Markt groß. Nun überraschte er sie mit einer großen Ankündigung.

Michael Burry ist nämlich als „Cassandra B.C.“ auf Twitter unterwegs. Der Name ist passend: In der griechischen Mythologie ist Cassandra eine Seherin, der aber niemand Glauben schenkte. Auf Twitter gibt Burry häufig seine Meinungen zum Markt und zu Aktien ab, fällt vor allem durch kryptische, oft komplexe Tweets auf. Die Crux: Nur wenige Stunden, nachdem er einen Tweet veröffentlicht, löscht er ihn wieder. Das galt schon beinahe als Markenzeichen von Burry.

Nun die Mega-Überraschung: Jetzt kündigt er an, dass er seine Tweets fortan nicht mehr löschen wird. Das könnte seine Fans, die viel auf seine Meinung geben, freuen. Nicht nur das: Er verband diesen Schritt anscheinend mit dem Umstand, dass nun Elon Musk das Ruder bei Twitter in der Hand hat. „Ok, ich werde in Zukunft nichts löschen“, postete er am 5. Dezember auf Twitter. „Elon hat mein Vertrauen. Fürs Erste.“

Das hat Elon Musk mit Michael Burrys radikaler Entscheidung zu tun

Dass Burry hierbei auf Musk verweist, ist besonders lustig: Galt Burry doch als einer der größten Kritiker der Tesla-Aktie. Er ging bei dem E-Autobauer sogar einmal Short. Elon Musk ist seit dem 27. Oktober CEO bei Twitter, kündigte dort radikale Veränderungen an. Ein Nutzer fragte Burry infolgedessen via Twitter sogar, ob das bedeutet, dass er nun Tesla-Aktien habe. Burry ließ diese Frage jedoch unkommentiert. Im November 2021 behauptete Burry sogar einmal, Musk hätte Tesla-Aktien verkauft, um seine persönlichen Schulden zu tilgen. Elon Musk bezeichnete Burry daraufhin als eine „kaputte Uhr“.

Burry hatte 2022 mehrfach vor der ernsthaften wirtschaftlichen Lage gewarnt und ist für den Markt sehr negativ eingestellt. Auch sagte er massive Entlassungen voraus – die sich vor allem bei Tech-Unternehmen nun bewahrheiten. Allein Meta entließ im vergangenen Monat rund 13 Prozent seiner Belegschaft. Interessant: Mittlerweile hat Burry den Tweet, dass er nichts mehr löschen würde, allerdings bereits wieder gelöscht.