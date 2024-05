Wir haben den MSCI World ETF nach den höchsten Dividendenrenditen durchsucht. Heraus kam eine Liste von Aktien, die sogar bis zu 7,10 Prozent Dividende bieten. Zudem haben viele Aktien ein niedriges KGV. Welche Aktien jetzt unterbewertet sind:

Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei diesen MSCI World-Aktien

MSCI World Aktien

Wir haben uns die 75 größten Aktien aus dem MSCI World ETF angesehen und dabei gleichzeitig auf hohe Dividenden und niedrige KGVs geschaut. Heraus kam obige Liste mit erstaunlich vielen Aktien mit niedrigen KGVs und gleichzeitig hohen Dividenden.

So befindet sich auch die Siemens-Aktie mit in der Auflistung. Siemens weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,2 für 2025 auf und eine Dividendenrendite von 2,90 Prozent. Damit ist Siemens sogar noch recht teuer, denn die günstigsten KGVs gehen bis 7,1 und die höchsten Dividendenrenditen gehen ebenfalls bis 7,10 Prozent. Beides findet sich bei der HSBC-Aktie.

Dabei sehen sowohl die Siemens-Aktie als auch die HSBC-Aktie im Chart beide stark aus. Zudem befinden sich beide Papiere in einem klaren Aufwärtstrend. Die BÖRSE ONLINE Redaktion empfiehlt dabei Siemens zum Kauf mit einem Kursziel von 215 Euro und HSBC ebenfalls zum Kauf.

Und auch diese MSCI World-Aktien aus dem ETF können sich sehr lohnen:

Es muss ja nicht immer der ETF sein: MSCI World-Aktien mit hohen Dividendenrenditen

So hat etwa auch der US-Telekommunikationsanbieter Verizon eine sehr hohe Dividendenrendite von 6,75 Prozent und gleichzeitig ein niedriges 2025er KGV von 8,6. Im Chart rangelt die Verizon-Aktie aktuell mit der 50-Tage-Linie, zeigte sich zuletzt aber wieder stärker als auch schon in der Vergangenheit. Hält die 50-Tage-Linie, so können Anleger die Aktie bis zu einem Kursziel von 46 Euro kaufen.

Ebenfalls spannend sind neben den US-Aktien auch die Dividenden der europäischen Werte von etwa Totalenergies oder Roche. Der französische Öl-Konzern Totalenergies kann mit einem geringen KGV von 8,1 und einer hohen Dividendenrendite von 4,83 Prozent überzeugen. Auch die Totalenergies-Aktie befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend. BÖRSE ONLINE empfiehlt das Papier zum Kauf mit einem Kursziel von 74 Euro.

Und auch die Schweizer Aktie Roche weiß mit einem KGV von 11,4 für 2025 und einer Dividendenrendite von 4,47 Prozent zu überzeugen. Die Roche-Aktie befindet sich aber in einem Abwärtstrend, weswegen Anleger das Pharma-Papier zunächst auf die Beobachten-Liste setzen.

Insgesamt sehen Anleger aber, dass es nicht immer der MSCI World ETF sein muss, sondern dass es auch MSCI World-Aktien mit niedrigen KGVs und hohen Dividenden gibt.

Und lesen Sie auch: Das ändert alles: Deswegen sollten Anleger jetzt Gold und diese Aktien kaufen, verrät Fondsmanager