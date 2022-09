Die US-Bank JP Morgan erneuerte erst kürzlich ihr Kursziel für den S&P 500 bis zum Jahresende auf 4.800 Punkte. Bei einem jetzigen Stand von rund 4.130 Punkten bedeutet dies ein Potenzial bis Weihnachten von rund 16 Prozent. Ganz schön stattlich für einen Index. Doch wie kommt JP Morgan dann auf diese Prognose?

So schreibt Marko Kolanovic, Chief Global Markets-Stratege bei JP Morgan, in einer Mitteilung an Investoren, dass eine geringe Marktvolatilität technische Investoren zum Einstieg bewegen würde. Konkret schrieb er: "Neben Aktienrückkäufen können diese Strategien in den nächsten 2-3 Monaten für stetige Zuflüsse von mehreren Milliarden Dollar pro Tag sorgen in Aktien sorgen." Und er führt weiter aus: "Trendfolgestrategien, die in diesem Jahr größtenteils Short waren, decken Short-Positionen jetzt mit Aktienkäufen ab."

Die 100 Milliarden Dollar Wette

Doch noch ein weiteres technisches Signal könnte den Markt wieder nach oben befördern. Denn Kolanovic hebt hervor, dass der S&P 500 mehrere Momentum-Indikatoren auf seine Seite bringen könnte. Und einer davon ist die 200-Tage-Linie. Vor etwa einer Woche wurde der S&P 500 noch an dieser 200 Tage-Linie abgelehnt, was die jüngste Rallye beendete. Aktuell notiert der Index etwa viereinhalb Prozent unter diesem wichtigen gleitenden Durchschnitt. Doch Kolanovic geht davon aus, dass der Index bald wieder darüberklettern kann und in diesem Fall Geld "in der Größenordnung von etwa 100 Milliarden US-Dollar" in den S&P 500 fließen könnte.

Vorsicht an Anleger

Allerdings empfiehlt Kolanovic kein Investment in den breiten S&P 500. Denn gerade große Tech-Unternehmen und "rezessionssichere" Aktien, die bereits nahe ihres Allzeithochs traden, würde der Experte lieber auslassen. Kolanovic empfiehlt Energie-Aktien mit einem niedrigen KGV und Nebenwerte wie Aktien aus dem S&P 600 Small Cap Index.