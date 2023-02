Es ist der Traum vieler Anleger: Dank guter Dividenden-Aktien und Dividenden-ETFs hohe Erträge verdienen und viel Geld aufs Konto bekommen. Wir zeigen, wie das gelingen kann.

Wer für einige Jahre in gute Dividenden-Aktien investiert, der erhält schon nach kurzer Zeit schöne Erträge. Dabei ist es aber wichtig, nicht nur auf die heutige Höhe der Dividendenrendite zu achten, sondern auch auf das langfristige Dividenden-Wachstum.

Dividendenstrategie mit Aktien

Denn Aktien wie BASF oder Allianz steigern ihre Ausschüttungen schon seit Jahren und sorgen somit dafür, dass auch die persönliche Dividendenrendite von Anlegern steigt.



Denn Aktien wie BASF oder Allianz steigern ihre Ausschüttungen schon seit Jahren und sorgen somit dafür, dass auch die persönliche Dividendenrendite von Anlegern steigt. Dabei ist es wichtig, eine gute Mischung aus deutschen und amerikanischen Unternehmen zu schaffen, die ihre Ausschüttungen regelmäßig anheben. Zudem ist es wichtig, in jedem Monat im Jahr eine stattliche Dividende zu erhalten.

Zudem ist es bei der Dividendenstrategie wichtig, eine gute Mischung aus einer bereits heute hohen Dividendenrendite und einem guten Wachstum zu schaffen. Ein gutes Beispiel dafür ist die McDonalds-Aktie. Denn die Dividendenrendite der Fast-Food-Aktie klappert seit 2004 zwischen etwa zwei Prozent und etwa drei Prozent hin und her, was nicht schlecht, aber auch nicht berauschend ist. Doch im selben Zeitraum hat sich die Dividende in US-Dollar von 0,55 USD je Aktie auf 5,66 USD je Aktie verzehnfacht. Hier konnten Anleger also sowohl von einem schönen Kurswachstum, als auch von einem immensen Dividendenwachstum profitieren.

Doch wie kann das mit ETFs gelingen?

Dividendenstrategie mit ETFs

Auch mit ETFs können Anleger satte Dividenden einstreichen. Etwa mit diesem Produkt sind aktuell sogar 12,5 Prozent Dividendenrendite möglich.

Doch auch ganz normale ETFs wie diejenigen auf den DAX, den S&P 500 oder den MSCI World bieten schöne Dividendenrenditen. Vor allem für langfristige Sparplan-Anleger kann sich das sehr gut lohnen. So hat sich auch die Dividendensumme der Unternehmen im DAX von 10,8 Milliarden Euro in 2004 auf 50,6 Milliarden Euro in 2022 vervielfacht. Anleger, die einen ETF auf den DAX besitzen, profitieren ebenfalls davon.

Doch Anleger können auch bei ETFs eine richtige Dividendenstrategie fahren und vor allem auf Dividenden-ETFs setzen. Mit diesen ETFs, die teilweise über 5 Prozent Dividendenrendite bieten, können Anleger regelmäßig hohe Dividenden kassieren.

Wichtig bei der Dividendenstrategie ist für Anleger in jedem Fall: Auf gute Aktien oder ETFs setzen, die nicht nur heute, sondern voraussichtlich auch in Zukunft eine gute Dividende bezahlen. Denn gerade das Dividendenwachstum dürfen Anleger nicht außer Acht lassen. Investieren sie heute in eine Aktie, die 2 Prozent Dividendenrendite bietet und diese Ausschüttung in jedem Jahr um 8 Prozent steigert, so liegt die Dividendenrendite gegenüber dem Einstandskurs nach zehn Jahren bereits bei 4,31 Prozent und nach 20 Jahren sogar bei 9,32 Prozent.

Übrigens: Es gibt viele gute Dividendenfonds und Dividenden-ETFs mit hohen Ausschüttungen, die für eine Dividendenstrategie geeignet sind.