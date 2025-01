Dieser bekannte Experte hat kürzlich davor gewarnt, dass den Märkten zu diesem Zeitpunkt der vielleicht schlimmste Crash aller Zeiten bevorstehen könnte. Tatsächlich könnte das Event nur noch wenige Tage entfernt sein. Doch was sollten Anleger in einer solchen Situation tun?

Robert Kiyosaki ist mit seinem Buch “Rich Dad Poor Dad” berühmt geworden. Doch schon in dem später erschienenen Werk “RICH DADs PROPHECY” warnte der Unternehmer 2013 vor einem Crash an den Märkten. Dieser blieb bisher (mit Ausnahme der Corona-Krise) zwar aus, könnte sich aber schon in wenigen Tagen ereignen.

Kommt bald der größte Crash in der Geschichte des Aktienmarktes?

So prophezeite Kiyosaki überraschend auf X (vormals Twitter), dass der Crash, den er 2013 in seinem Buch vorhergesagt hat, im Februar 2025 endlich kommen dürfte. Über den Auslöser verlor der Experte dabei kein Wort, doch in der Vergangenheit hatte er eine herbe Aktienkorrektur immer wieder in Zusammenhang mit den ausufernden globalen Schuldenständen gestellt.

In diesem Kontext soll laut Kiyosaki alles von dem Ausverkauf betroffen sein, Häuser, Autos und selbst Aktien. Von diesen Assets lässt der Autor darum aktuell die Finger und konzentriert sich auf andere Werte, um sein Portfolio zu schützen.

So schützt sich Experte vor dem Crash

Konkret sind dies Bitcoin, Silber und Gold. Zu den Edelmetallen hält Kiyosaki bereits seit Jahren ein positives Verhältnis und bezeichnet sich selbst als Gold-Bug. Besonders die fehlende Fähigkeit, Gold und Silber auf Knopfdruck zu vermehren (wie bei Fiat-Geld) lässt den Autor an eine positive Entwicklung glauben.

Ähnlich sieht es beim Bitcoin aus, der laut Ansicht von Kiyosaki infolge des von ihm angekündigten Markt-Crashs boomen soll. Selbst ein Satoshi, so seine Aussage, soll Investoren zu Millionären machen.

Sind nur noch wenige Tage Zeit bis zum Crash?

Doch bei all der Panik, die Robert Kiyosaki mit seiner Prognose bereitet, muss man konstatieren: Seit zwölf langen Jahren liegt der Autor von Rich Dad Poor Dad mit seinen Vorhersagen eines Crashs am Markt immer wieder daneben. Folglich erscheint es eher unwahrscheinlich, dass der Experte, trotz der aktuellen Panik an den Märkten, dieses Mal recht behält.

