Der deutsche Leitindex DAX scheint heute im Achterbahnmodus. Was Anleger jetzt wissen sollten und warum heute unter anderem die Aktien von RWE und Fresenius Medical Care im Fokus stehen.

Für den deutschen Leitindex geht es heute Achterbahn-mäßig zu. Nach einer Berg- und Talfahrt hat der DAX am Donnerstag-Nachmittag wieder nach unten abgedreht. Aktuell liegt er 0,6 Prozent im Vergleich zum Vortag im Minus und steht damit bei 22.546 Punkten. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt derzeit 0,44 Prozent im Minus und steht bei 5.335 Punkten.

Zu groß sei derzeit die handels- und geopolitische Unsicherheit angesichts der sonderbaren Entscheidungen der politischen Führung in den USA, betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. „Die sprunghafte Zollpolitik eines Donald Trump bleibt die Achillesferse für die Börse."

Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow lassen sich die Anleger aber auch nicht lange aus der Ruhe bringen und nutzen jede Kursschwäche für Zukäufe. Gefragt seien defensive Branchen. Zyklische Werte würden gemieden, "da niemand wirklich sagen kann, wie es mit der US-Handelspolitik in den kommenden 24 Stunden weitergehen wird", so Lipkow.

Aktien von RWE und Fresenius Medical Care beim DAX im Fokus

Bis auf die Aktien von Daimler Truck gibt es heute keine starken Bewegungen bei Aktien. Die Aktien von Daimler Truck rutschten mit einem Verlust von zeitweise 15 Prozent unter ihren Erholungstrend der vergangenen Monate. Zuletzt notierten sie noch 5,4 Prozent im Minus. Einem Börsianer zufolge stellt die US-Regierung die härteren Emissionsgrenzen für Lkw auf den Prüfstand. Sollten sie kippen, würde das die vorgezogene Nachfrage nach saubereren Lkw ausbremsen, so der Börsianer. Die kurzfristigen Gewinnschätzungen dürften dann erst einmal fallen. Daimler Truck habe mit Abstand den größten Marktanteil bei großen Lkw in Nordamerika. Mehr dazu lesen Sie hier.

An die DAX-Spitze schafft es von der Performance her derzeit die Aktie von RWE mit einem Plus von 1,6 Prozent. Das Schlusslicht knapp vor Daimler Truck bildet von der Performance her die Aktie von Fresenius Medical Care mit einem Minus von derzeit rund vier Prozent.

Enthält Material von dpa-AFX

