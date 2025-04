Hat der DAX am Freitag die Ankündigung der neuen Trump-Zölle schon verkraftet oder hält der Börsen-Kater weiter an? Außerdem wichtig: die Aktien von Daimler Truck und Redcare Pharmacy.



Am Freitag konnte der DAX nach dem Zoll-Schock noch nicht aufatmen, in den ersten Handelsminuten aber erste Verluste wieder etwas eindämmen. Insgesamt stand für den deutschen Leitindex am Morgen ein Minus von 0,77 Prozent auf rund 21.549 Punkte zu Buche.



Damit ist für das Börsenbarometer rund die Hälfte der imposanten Rekordrally seit Mitte Dezember inzwischen dahin. Sollte im Bereich 21.500 Punkte keine Stabilisierung gelingen, rückt die 100-Tage-Durchschnittslinie bei knapp über 21.200 Punkten als mögliche Auffangbasis in den Fokus. Trumps unerwartet aggressive Zoll-Pläne bedrohen die optimistischen Gewinnprognosen für die DAX-Unternehmen, hieß es von der Commerzbank. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen sank am Freitag um 0,44 Prozent auf 26.757 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 1 Prozent.



In den USA fand am Vortag nach den globalen, reziproken Zöllen ihres Präsidenten Donald Trump ein Ausverkauf an den Börsen statt. Das New Yorker Leitbarometer Dow Jones Industrial stürzte wieder auf das tiefste Niveau seit September 2024 ab. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes erwischte es noch schlimmer. Lori Calvasina, die US-Chefstrategin der kanadischen Investmentbank RBC spürt regelrechte Wachstumsangst an der Wall Street - so wie in den Jahren 2010, 2011, 2015 bis 2016 und 2018.



Wie reagiert Daimler Truck auf die US-Zölle?

Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" belassen. Für die meisten europäischen Investitionsgüter-Unternehmen sollten sich die direkten Auswirkungen der neuen US-Zölle in Grenzen halten, schrieb Analyst Mark Fielding in einem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Er rechnet mit einer Belastung der Gewinne (EPS) im unteren einstelligen Prozentbereich. Am stärksten betroffen dürften Wartsila und Rational sein. Für die erhoffte Branchenerholung im zweiten Halbjahr seien die Risiken allerdings gestiegen.



Redcare Pharmacy festigt Dominanz

Unterdessen hat das Analysehaus Jefferies Redcare Pharmacy nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die Online-Apotheke sei solide ins Jahr gestartet und habe ihre Dominanz auf dem deutschen E-Rezept-Markt gefestigt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Hier habe sich das Wachstum gegenüber dem Schlussquartal 2024 zwar verlangsamt, doch die Dynamik im übrigen Geschäft sei ungebrochen. Der Fokus dürfte sich nun auf die vollständigen Zahlen am 6. Mai richten - das Management habe bereits Hinweise auf saisonal schwächere, aber positive Margen gegeben.



Enthält Material von dpa-AFX

