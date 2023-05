Lithium wird immer wichtiger für die E-Auto Industrie und die Konzerne versuchen sich bereits ihren Platz in der Wertschöpfungskette zu sichern. Mit diesen zwei Aktien haben Anleger deswegen gute Chance vom Boom rund um Lithium zu profitieren.

Elon Musk: “Lithium ist das neue Öl”

Schon lange hat Elon Musk als CEO von Tesla erkannt, dass Lithium das neue Öl ist, was er auch regelmäßig in Interviews betont. Den ersten Schritt sich den seltenen Rohstoff zu sichern, hat allerdings nicht Tesla, sondern der Konkurrent General Motors gemacht.

Diese haben sich nämlich bereits Anteile und Förderrechte an Lithiumabbauern gesichert. Erst jetzt ziehen Tesla und der Rest der E-Autobranche nach, denn sicher ist: Die Nachfrage, nach Lithium dürfte mit zunehmendem Voranschreiten der E-Mobilität weiter steigen. Wer in diesem Umfeld seine Lieferketten nicht sichern kann, der dürfte am Ende sicher das Nachsehen haben.

Diese zwei Aktien könnten profitieren

Deswegen können Anleger jetzt möglicherweise durch ein Investment in Lithium-Titel überproportional profitieren, bedenkt man den Megatrend, den die Transformation zu E-Autos auf der ganzen Welt entfachen könnte. Diese zwei Aktien sind laut der Analyseplattform Tipranks.com deshalb besonders spannend:

Microvast Holdings – Batterietechnologie für alle Bereiche

Erster Wert ist Microvast Holdings. Das Unternehmen beschäftigt sich mehrheitlich mit dem Bau und Vertrieb von Batteriezellen für alle Bereiche des Lebens und konnte deswegen in den vergangenen Jahren ein steiles Wachstum verzeichnen.

Aktuell wurde die unprofitable Aktie aber wegen der Verwerfungen am Markt abgestraft. Trotzdem konnte man nach guten Quartalszahlen am Mittwoch rund 15 Prozent zulegen und die beiden covernden Analysten sehen beide ein Kurspotenzial von 510 Prozent.

Li-Cycle Holdings – Recycling Experte

Der zweite spannende Wert ist Li-Cycle Holdings. Hierbei handelt es sich um einen Experten auf dem Gebiet der fortschrittlichen Wiederherstellung der Ressourcen von Lithium-Ionen-Batterien.

Die Aktie gewann aufgrund ihres starken Wachstums sogar den Bloomberg New Energy Finance Pioneers Award für 2023 und Analysten sehen in dem Titel aktuell an die 80 Prozent Kurspotenzial.

