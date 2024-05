Am gestrigen Feiertag stanzte der deutsche Aktienindex DAX ein neues Rekordhoch in den Chart. Doch sollten Anleger auf die aktuellen Gewinner-Aktien setzen und die Papiere von Siemens Energy, Rheinmetall, Commerzbank, Deutsche Bank und SAP jetzt noch kaufen?

Schon am gestrigen Feiertag konnte der DAX ein neues Rekordhoch in den Chart dübeln. Und am Freitag legte der deutsche Aktienindex nochmal nach. In der Spitze ging es deutlich über 1 Prozent bis zum neuen Rekord von 18.846 Punkten hinauf. Im Laufe des Tages schmolz der Gewinn leicht auf 0,45 Prozent und 18.771 Punkten zusammen.

Angetrieben wurde der DAX vor allem von Zinshoffnungen. Bei den kürzlich veröffentlichten Protokollen der Notenbank EZB geht hervor, dass es im Juni wahrscheinlich die erste Zinssenkung geben wird. Grundsätzlich ist dies positiv für Aktien, weil die Bewertungen dann besser ausfallen und es zumeist mehr Liquidität gibt.

Dennoch mahnen Experten auch zur Vorsicht. Am Feiertag und am heutigen Brückentag sei das Volumen sehr gering. Schon kleine Käufe würden zu größeren Kursbewegungen reichen. Erst am Montag könne man sehen, ob die hohen Kurse halten.

Wie es jetzt beim DAX weitergeht und ob Anleger weiter auf die aktuellen Gewinner-Aktien setzen sollten:

Aktien von Siemens Energy, Rheinmetall, Commerzbank, Deutsche Bank und SAP weiter kaufen?

Denn schaut man sich die Performance der einzelnen Aktien seit Jahresbeginn an, so steht Siemens Energy mit plus 94 Prozent tatsächlich an der Spitze der DAX-Aktien. Nach dem starken Einbruch infolge von Pleitegerüchten vor einigen Monaten konnte die Siemens Energy-Aktie im Chart einen sehr schönen Turnaround hinlegen. BÖRSE ONLINE hatte die ganzen letzten Monate über zum Kauf geraten, doch unser Kursziel wurde nun erreicht. Anleger nehmen erste Gewinne mit oder halten die Aktie einfach weiter.





Ebenfalls stark performate natürlich die Rheinmetall-Aktie. Hier sieht der Chart weiterhin gut aus, auch wenn das Papier zuletzt leicht korrigierte. Rheinmetall legte in 2024 bislang um 89 Prozent zu und BÖRSE ONLINE rät weiterhin zum Kauf mit Kursziel 650 Euro.

Ebenfalls spannend ist die Lage bei den beiden deutschen Bank-Aktien. Denn die Commerzbank konnte um 30 Prozent zulegen und die Deutsche Bank um 29 Prozent. Bei beiden Aktien hatte BÖRSE ONLINE die Kursziele zuletzt immer weiter erhöht. So raten wir bei der Commerzbank-Aktie weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 17,00 Euro und bei der Deutsche Bank-Aktie von 20,00 Euro.

Zudem konnte auch der wertvollste DAX-Konzern zuletzt weiter überzeugen. Denn die SAP-Aktie legte seit Jahresbeginn immerhin noch um 28 Prozent zu und sie sieht charttechnisch weiter gut aus. Anleger achten bei SAP einzig darauf, dass die 50-Tage-Linie weiterhin hält. BÖRSE ONLINE rät weiter zum Kauf der SAP-Aktie mit einem Kursziel von 210 Euro.

Doch wie geht es jetzt beim DAX weiter?

Doch vor Abverkauf oder vor weiteren Rekorden?

Zuletzt hatte sich beim DAX mal die Chance für eine Korrektur eröffnet. Er hat sie aber lediglich zaghaft angenommen. Denn so wirklich war es für deutsche Aktien und den Leitindex nicht runtergegangen. Doch das Bilden eines neuen Rekordhochs ist der Weg nach oben nun erstmal wieder frei. Allerdings sollten Anleger nicht zu euphorisch werden: Viele Experten und Fondsmanager gehen aktuell von schwierigen Börsen aus.

Nichtsdestotrotz sollte man sich als Anleger davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. DAX-Anleger dürfen nun zunächst die 19.200 Punkte avisieren und danach 19.600 Punkte. Und dabei weiter auf die Gewinner-Aktien wie Siemens Energy, Rheinmetall, Commerzbank, Deutsche Bank oder SAP setzen.

Und lesen Sie auch: "Für Deutschland sehe ich schwarz, aber diese deutschen Aktien kaufe ich", warnt Fondsmanager

oder: Neues Rekordhoch? Faustdicke Überraschung beim MSCI World – Was ETF-Anleger jetzt tun sollten