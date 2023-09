Gold befindet sich seit Tagen auf Talfahrt und Anleger fragen sich: warum? Das sind die Gründe und so geht es für das Edelmetall jetzt weiter.

Gold sinkt und sinkt und sinkt: So hat sich das Edelmetall am Mittwoch den fünften Handelstag in Folge verbilligt. Der Preis sank um 0,2 Prozent auf 1922 Dollar je Feinunze. Doch was belastet den Gold-Markt aktuell so stark?

Fed schickt Gold auf Talfahrt

Vor allem höhere US-Zinsen und Anleihe-Renditen erhöhen aktuell die Opportunitätskosten für das Halten von unverzinslichem Gold, weshalb das Edelmetall erneut abgestraft wird. Börsianer gehen zwar nicht davon aus, dass die Fed die Zinsen auf ihrer Sitzung am 19. und 20. September anheben dürfte, doch die Märkte sehen immer noch eine 42-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung vor dem Jahreswechsel.

So hatte die Fed bisher trotz sinkender Inflation und einer robusten US-Wirtschaft weiterhin kein Ende der Anhebungen in Aussicht stellen wollen und sich stets eine Hintertür offengelassen.

China belastet Gold ebenfalls

Doch die Fed ist nicht der einzige Faktor, der Gold gerade nach unten schickt. Auch die Lage in China mit einer aktuell sehr wackeligen Konjunktur belastet den Goldpreis. So sagte Edward Gardner, Rohstoffökonom bei Capital Economics, kürzlich:

"Vieles wird in den nächsten Monaten auch davon abhängen, wie sich Chinas Wirtschaft entwickelt, insbesondere von der Nachfrage nach Schmuck, die mit dem Verbrauchervertrauen einhergeht.”

Wie geht es mit Gold weiter?

Dementsprechend sieht es aktuell so aus als könnte es ungemütlich für Gold werden. Seit dem Mai-Hoch hat sich hier ein Abwärtstrend ausgebildet, der ohne stärkere Impulse von außen vermutlich nicht allzu schnell verlassen wird.



Folglich droht Gold jetzt der endgültige Fall unter die 200-Tage-Linie bei 1918 US-Dollar, nachdem sich das Edelmetall noch vor kurzem von dem Absturz unter den gleitenden Durchschnitt erholen konnte.

Auf eine Unterstützung der Bullen können Anleger bei 1885 US-Dollar hoffen, sollte diese aber ebenfalls fallen kann es sehr schnell in Richtung der 1810 US-Dollar gehen.

